پنجمین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت درخراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فخر پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: پنجمین جشنواره اسوه های صبر و مقاومت همزمان با سراسر کشور، ۱۷ اسفند ماه جاری در خراسان جنوبی برگزار می شود.

وی با اشاره به اهداف برگزاری این جشنواره بیان کرد: گسترش سیره فاطمی در سطح جامعه و تکریم فعالان این حوزه از مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره است.

فخر با بیان اینکه در این جشنواره ۷۰ نفر از مادران، همسران و دختران حوزه ایثار و شهادت تجلیل می شوند، افزود: سال گذشته نیز در راستای برگزاری جشواره اسوه های صبر و مقاومت، قریب به ۱۱۰ نفر تجلیل شدند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین تلاش می شود از خانواده ۲۲ شهید حوزه مرزبانی تجلیل شود.

مستند «سلام شهیدان گمنام» رونمایی می شود

فخر با بیان اینکه برای برگزاری هرچه باشکوه این جشنواره اقدامات زیادی انجام شده است، افزود: در راستای پیگیری امور اجرایی ان جشنواره کمیته هایی شامل فرهنگی، ادبی و هنری، کمیته پژوهشی، کمیته پشتیبانی، کمیته گنجینه شهدا، کمیته جمع آوری اسناد و آثار و کمیته مردم نهاد تشکیل شده است.

فخر از رونمایی مستند «سلام شهیدان گمنام» در این جشنواره خبر داد و افزود: تولید اینگونه آثار نقش بسزایی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان جامعه دارد.

بنا به گفته مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خراسان جنوبی در این جشنواره از کتاب «مشق عشق» رونمایی می شود.