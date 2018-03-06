ممنوعیت پرداخت هر گونه تسهیلات دولتی به مدیران و مقامات

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور با اصلاح بند الحاقی ۳ به تبصره ۱۲ لایحه بودجه، اعطای هر گونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی به گروهی از مقامات و مدیران را ممنوع کردند.

بر این اساس در سال آینده «اعطای هر گونه تسهیلات از محل اعتبارات دولتی، منابع داخلی، کمک ها و یا درآمدهای اختصاصی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و روسا و مدیران دستگاه های اجرایی موضوع مواد قانونی فوق ممنوع است».

بر اساس این اصلاحیه، تخلف از مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب شده و مرتکب مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات) می شود.

نمایندگان همچنین بخشی از این بند الحاقی را که پرداخت هر گونه تسهیلات به کارکنان و مدیران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار مجاز اعلام کرده بود، به دلیل ایراد شورای نگهبان مبنی بر وجود تبعیض ناروا، حذف کردند.