به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:
۴۵ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی (فارس) علی حاجیوند (خوزستان) فردین کهرازه (سیستان و بلوچستان)
۴۸ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران) نیما محمدی (خوزستان) سعید اسماعیلی (خوزستان)
۵۱ کیلوگرم: ایمان محمدی (خوزستان) محمدحسین ابوالحسنی (مازندران) امیر عبدی (قم)
۵۵ کیلوگرم: امیرحسین خوانساری (خوزستان) علی اسکو (مازندران) عارف محمدی (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: شاهین بداغی (خوزستان) میلاد رضانژاد (خوزستان) محمد اسکندری (اصفهان)
۶۵ کیلوگرم: حسین قاسمی (خوزستان) کامران ارقش (خوزستان) مرتضی پورعیسی (مازندران)
۷۱ کیلوگرم: مسعود کاووسی (خوزستان) محمد مهدی هداوند (تهران) علیرضا ارقش (خوزستان)
۸۰ کیلوگرم: محمد ناقوسی (خوزستان) علیرضا مرادی (خوزستان) ابوالفضل رضایی (خوزستان)
۹۲ کیلوگرم: محمد نصرتی (تهران) امیرحسین هاشم پور (لرستان)
۱۱۰ کیلوگرم: محمدرضا عبدیان (تهران) مهدی کلانتری (اردبیل) سعید حسین پور (خوزستان)
سرمربی: فرشاد علیزاده
مربیان: عبدالکریم کاکاحاجی – حسام الدین جعفری- بهروز حضرتی پور- سیامک قیطاسی
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