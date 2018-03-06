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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۵۷

در مجتمع ورزشی حمید سوریان؛

اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان برگزار می‌شود

اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان برگزار می‌شود

اردوی تیم کشتی فرنگی نوجوانان روزهای ۱۶ تا ۲۶ اسفندماه در مجتمع ورزشی حمید سوریان تهران برگزار می‎شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی (فارس) علی حاجیوند (خوزستان) فردین کهرازه (سیستان و بلوچستان)
۴۸ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران) نیما محمدی (خوزستان) سعید اسماعیلی (خوزستان)
۵۱ کیلوگرم: ایمان محمدی (خوزستان) محمدحسین ابوالحسنی (مازندران) امیر عبدی (قم)
۵۵ کیلوگرم: امیرحسین خوانساری (خوزستان) علی اسکو (مازندران) عارف محمدی (خوزستان)
۶۰ کیلوگرم: شاهین بداغی (خوزستان) میلاد رضانژاد (خوزستان) محمد اسکندری (اصفهان)
۶۵ کیلوگرم: حسین قاسمی (خوزستان) کامران ارقش (خوزستان) مرتضی پورعیسی (مازندران)
۷۱ کیلوگرم: مسعود کاووسی (خوزستان) محمد مهدی هداوند (تهران) علیرضا ارقش (خوزستان)
۸۰ کیلوگرم: محمد ناقوسی (خوزستان) علیرضا مرادی (خوزستان) ابوالفضل رضایی (خوزستان)
۹۲ کیلوگرم: محمد نصرتی (تهران) امیرحسین هاشم پور (لرستان)
۱۱۰ کیلوگرم: محمدرضا عبدیان (تهران) مهدی کلانتری (اردبیل) سعید حسین پور (خوزستان)

سرمربی: فرشاد علیزاده
مربیان: عبدالکریم کاکاحاجی – حسام الدین جعفری- بهروز حضرتی پور- سیامک قیطاسی

کد مطلب 4244894

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