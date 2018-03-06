به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

۴۵ کیلوگرم: امیررضا ده بزرگی (فارس) علی حاجیوند (خوزستان) فردین کهرازه (سیستان و بلوچستان)

۴۸ کیلوگرم: سجاد عباس پور (مازندران) نیما محمدی (خوزستان) سعید اسماعیلی (خوزستان)

۵۱ کیلوگرم: ایمان محمدی (خوزستان) محمدحسین ابوالحسنی (مازندران) امیر عبدی (قم)

۵۵ کیلوگرم: امیرحسین خوانساری (خوزستان) علی اسکو (مازندران) عارف محمدی (خوزستان)

۶۰ کیلوگرم: شاهین بداغی (خوزستان) میلاد رضانژاد (خوزستان) محمد اسکندری (اصفهان)

۶۵ کیلوگرم: حسین قاسمی (خوزستان) کامران ارقش (خوزستان) مرتضی پورعیسی (مازندران)

۷۱ کیلوگرم: مسعود کاووسی (خوزستان) محمد مهدی هداوند (تهران) علیرضا ارقش (خوزستان)

۸۰ کیلوگرم: محمد ناقوسی (خوزستان) علیرضا مرادی (خوزستان) ابوالفضل رضایی (خوزستان)

۹۲ کیلوگرم: محمد نصرتی (تهران) امیرحسین هاشم پور (لرستان)

۱۱۰ کیلوگرم: محمدرضا عبدیان (تهران) مهدی کلانتری (اردبیل) سعید حسین پور (خوزستان)

سرمربی: فرشاد علیزاده

مربیان: عبدالکریم کاکاحاجی – حسام الدین جعفری- بهروز حضرتی پور- سیامک قیطاسی