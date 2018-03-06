۲۳۸۰ دانش آموز در حوزه پیشگیری از اعتیاد آموزش دیده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صرامی در نشست آموزشی توجیهی ویژه مدرسان طرح توانمندسازی مربیان و روحانیان کشور در بحث پیشگیری از اعتیاد گفت: تاکنون ۲۳۸۰ نفر در این طرح آموزش های تخصصی در حوزه پیشگیری از اعتیاد آموزش دیده اند که به عنوان طرح توانمندسازی و پیشگیری از اعتیاد از آن یاد می شود. ۱۶۰ نفر از مربیان در سراسر کشور و ۳۰ روحانی در این دوره بازآموزی که نشست آن در حال برگزاری است، حضور دارند.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: ما در این طرح می کوشیم با استفاده از تجربه های موفق اساتید، مربیان، روحانیون و غیره بهره وری دوره توانمندسازی را بیشتر کنیم. این را باید در نظر داشته باشیم که در هر یک دقیقه، یک نفر وارد زندان های کشور می شود و این طرح می تواند از این اتفاق جلوگیری کند. در ۱۰۷ سال اخیر، تمامی رویکردها برای مقابله با عرضه مواد مخدر بوده است و در بحث های پیشگیری کوتاهی شده است. اما از سال ۱۳۷۳ جمهوری اسلامی ایران هم همراه با دنیا گام های اساسی در مسیر پیشگیری برداشته است و از دهه ۹۰ رویکرد پیشگیری از اعتیاد و اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر در دستور کار ستاد قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در برنامه های پیشگیری اولیه از اعتیاد و مهار آن میان نسل اول، رویکرد ما افزایش اطلاعات به افراد بوده است اما در میان نسل دوم رویکردهای ما محرک محور که مبتنی بر بحث های عاطفی قرار گفت و در میان نسل سوم رویکرد دانش و محرک محور را تجویز کرده تا در نسل چهارم که به فعالیتهای برانگیزاننده رسیدیم. در نسل پنجم و ششم نیز به ترتیب رویکرد ما توانمندی سازی روحی – اجتماعی و استراتژی سیستماتیک است.

صرامی تصریح کرد: در آموزش سیستماتیک که به نسل ششم مربوط می شود، پیشگیری از اعتیاد باید مسیر میان معلم، مشاور، خانواده، دانش آموز و غیره را همزمان با یکدیگر طی کند. عوامل شروع کننده مصرف در نوجوانان هم شامل خانواده، هم همسالان و هم محیط مدرسه و محله است. در این میان مدارس مهمترین جایگاه برای اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد است. چرا که در مجموع اگر بخواهیم محاسبه کنیم و معلمان و دانش آموزان والدین را جمع کنیم، نیمی از جمعیت کشور ما درگیر آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به طرح توانمندسازی که در سالهای ۹۵ و ۹۶ در استان های کشور برگزار شده است، گفت: در این طرح ما به بحث درمان نمی پردازیم. مدرسین آموزش و پرورش ۱۰ ساعت آموزش های لازم را در راستای پیشگیری از اعتیاد دیده اند. در این زمینه ما موفقیت های خوبی به دست آورده ایم که می توانیم به ایجاد حساسیت در میان مسئولان، خانواده ها و خود دانش آموزان اشاره کنیم.

صرامی در پایان گفت: تلاش ما این است که توسعه این برنامه را از طریق شبکه مجازی APTV که قرار است برای والدین دانش آموزان برنامه های آموزشی داشته باشد، ادامه دهیم، چرا که معتقدیم یک دلار هزینه کردن در بحث پیشگیری از اعتیاد، جلوی ۲۰ دلار خسارت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر را می گیرد.