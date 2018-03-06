آبادانی ها ۳۰۰ اصل نهال در ساحل بهمنشیر کاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حمید پور پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم کاشت ۳۰۰ اصل نهال در پارک ساحلی بهمنشیر آبادان به مناسبت روز درختکاری عنوان کرد: افرایش سرانه فضای سبز شهری یکی از دغدغه های مهم مسئولان و شهروندان آبادان محسوب می شود. در این زمان سرانه فضای سبز برای هر نفر چهار متر مکعب است.

وی افزود: به دنبال این هستیم تا با احداث پنج پارک محله ای در سال آینده این سرانه را به طور سالانه یک تا دو متر افزایش داده و به رقم استاندار ۱۲ متر مربع برسانیم. به منظور محقق شدن این امر ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است؛ در همین راستا تلاش هایی صورت گرفته تا با مشارکت دولت و سایر سازمان ها بتوانیم منابع مورد نیاز را به طور سالانه تامین کنیم.

حمید پور از شهروندان آبادانی درخواست کرد تا همان گونه که در زمینه کاشت نهال، شهرداری را یاری کردند، همکاری لازم را نیز به منظور حفظ و نگهداری از این نهال ها داشته باشند و اجازه تخریب فضای سبز را به هیچ فردی ندهند.

درختکاری محور اصلی فعالیت های شهرداری قرار بگیرد

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان نیز با حضور در این مراسم گفت: روز درختکاری به مثابه تذکر به همگان است تا بیش از پیش به اهمیت درختکاری و ایجاد فضای سبز توجه داشته باشند.

حسن کمری افزود: درختکاری از آن دسته مسائلی است که دین، سنت و حتی از سوی روانشناسان نیز به آن توصیه و تاکید شده و لذا می طلبد تا دست اندرکاران شهرداری، محیط زیست، جهاد کشاورزی و به خصوص شهروندان به این موضوع ورود کنند تا هر روز شاهد بهبود وضعیت فضای سبز شهری باشیم.

وی با بیان اینکه سوای از درخت کاری، موضوع درخت داری ( مراقبت از درختان ) نیز از اهمیت خاصی برخوردار است، اظهار کرد: موضوع درختکاری باید به عنوان محور اصلی در دستور کار شهرداری و سایر دستگاه های مرتبط قرار بگیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر آبادان تصریح کرد: شورای اسلامی شهر با همراهی شهرداری مصوبات کارآمدی را در زمینه حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری داشته؛ امیدوار هستیم تا با مشارکت و همراهی شهروندان ۱۵ اسفند ماه سال آینده، شرایط بهتری را در بحث فضای سبز شهری شاهد باشیم.