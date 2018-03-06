برج افقی در چین ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، در چین سازه های مهندسی جالبی وجود دارد مانند دومین آسمانخراش بلند جهان و مرتفع ترین پل دنیا. درهمین راستا پروژه Raffles City Chongqing که برج افقی را شامل می شود در جنوب چین در حال ساخت است.

این آسمانخراش افقی که در حقیقت یک پل معلق است، Conservatory نام گرفته و ۳۰۰ متر طول دارد. زیر این سازه منحنی چهار برج با ارتفاع ۲۵۰متر ساخته می شود که به وسیله دوپل هوایی کوچکتر به یکدیگر متصل می شوند. در برج های مذکور دفاتر اداری، ساختمان، فروشگاه و هتل ساخته می شود.

از سوی دیگر دو برج بلند ۳۵۰ متری نیز در کنار آنها ساخته می شوند که با دو پل هوایی متصل هستند. این پروژه در کل شامل ۸ برج است.

داخل برج افقی یک استخر، باغ های معلق و بالکن هایی برای مشاهده مناظر در نظر گرفته شده است. چارچوب فولادی این سازه حدود ۱۲ هزار تن وزن دارد. همچنین در آن ۳۲۰۰ قطعه شیشه و ۴۸۰۰ پنل آلومینیومی نیز به کار رفته است.

این درحالی است که شرکت مهندسیArup به گروه سازنده کمک می کند تا خطرهای احتمالی مانند بادهای قدرتمند و زلزله هنگام ساخت در نظر گرفته شوند.

پیش بینی می شود چارچوب فولادی Conservatory تا میانه ۲۰۱۸ میلادی احداث شود. پس از آنها درختان و گیاهان در باغ های فضایی کاشته می شوند و در نهایت این پروژه در ۲۰۱۹ میلادی برای عموم مردم قابل بازدید خواهد بود.

این سازه همچنین مجهز به فناوری های حافظ محیط زیست خواهد بود و در مصرف انرژی صرفه جویی می کند.

به عنوان مثال در آن از سیستم آبیاری کارآمد استفاده می شود. همچنین دورریز های ساخت و ساز بازیافت شوند.