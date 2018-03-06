خودروی بدون فرمان و صندلی راننده طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، فولکس واگن از طرح اولیه یک خودروی خانوادگی رونمایی کرده که بیشتر شبیه یک سالن هوشمند روی چهار چرخ است.

چنین طرحی نیاز به فرمان، صندلی راننده، داشبورد یا پدال ندارد زیرا کاملا خودران است.

خودرو به وسیله فرمان صوتی و حرکات کاربر روشن می شود. سپس کافی است مسافران مقصد خود را بیان کنند و با حرکت دست آنها خودرو شروع به حرکت می کند.

جالب آنکه وسیله نقلیه با استفاده از اسکن صورت، صاحبانش را می شناسد و در را برای آنها باز می کند.

خودرو پس از شناسایی صاحبان و باز کردن در برای آنها، تنظیمات داخلی مانند موسیقی، دما و نور را با توجه به ترجیحات شخصی مشخص می کند.

فضای داخل وسیله نقلیه جادار و بزرگ است، بنابراین والدین می توانند به کارهای خود برسند. خودرو به طور خودکار نخست کودکان را به مدرسه می رساند و سپس آنها را به محل کار می برد.

همچنین این خودرو محیط اطراف را با کمک دوربین، اسکنرهای لیزری، حسگرهای اولتراسونیک و رادار رصد کند.

رایانه قدرتمند آن نیز وضعیت آب وهوا را چک می کند و تنظیمات خودرو را با توجه به آن مشخص می کند.

البته احتمالا سال ها طول می کشد چنین خودرویی ساخته شود اما به هر حال نشان دهنده تصویر ایده آل فولکس واگن از خودروی خانوادگی نسل آتی است.

این طرح اولیه کاملا الکتریکی خواهد بودو با قدرت ۳۰۰ اسب بخار می تواند با یکبار شارژ ۶۶۵ کیلومتر را طی کند.