به گزارش خبرگزاری مهر، نادر طالب زاده کارگردان و مستندساز سینما که برای شرکت در نشست نقد فیلم و افتتاحیه دوره آموزشی فیلم مستند دانشگاه مذاهب اسلامی در این دانشگاه حضور یافته بود با حجت الاسلام والمسلمین مختاری رئیس دانشگاه دیدار و گفتوگو کرد.
مختاری در این دیدار ضمن خیر مقدم به وی از راه اندازی رشتههایی همچون هنر و معماری و مدیریت و اقتصاد اسلامی در آینده نزدیک در دانشگاه مذاهب اسلامی خبرداد و گفت: باید با راه اندازی کرسیهای نظریهپردازی و در یک فضای آزاد اندیشی مبانی تمامی رشتههای علوم انسانی را بر اساس مبانی کتاب و سنت تبیین کنیم.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی تصریح کرد: ما بحث فقه معماری و شهرسازی و رسانه و هنر را میتوانیم در دانشگاه مذاهب اسلامی تبیین کنیم زیرا اینها مباحث کلیدی و یک تفکر منظومهای و مرتبط هستند و چه جایی بهتر از این دانشگاه برای این منظور که حرف، حرف اسلام است و همه مذاهب را در برمی گیرد.رشته هنر و رسانه و ارتباطات نیز از جمله رشتههایی است که دنبال میکنیم و حتما از حضور بزرگان و استادان این عرصه نیز بهره مند خواهیم شد.
مختاری با تأکید براین که دانشگاه مذاهب میتواند، پشتوانه نظری و فکری در عرصه هنر، معماری، مدیریت، اقتصاد و رسانه و ارتباطات بینالملل برای فعالان این عرصهها و حتی برای سایر مراکز علمی فراهم کند که برای این منظور کمیتهای متشکل از کارشناسان زبده و اساتید برجسته این حوزهها نیز تشکیل میدهیم.هنر پویایی و نشاط میآورد و تأکید مقام معظم رهبری نیز بر همین مسئله هست و ما باید در این دانشگاه روی این مسئله از نگاه فقه همه مذاهب اسلام کار کنیم.
طالب زاده نیز در این دیدار ضمن تشکر از دعوت معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه جهت حضور در جمع دانشجویان و شرکت در نشست نقد فیلم از نگاه ویژه رئیس دانشگاه به مقوله هنر و دغدغهاش در این زمینه قدردانی کرد.
وی با بیان این که دانشگاه مذاهب اسلامی مجموعهای مهم، اثر گذار و بسیار جالب توجه است که به گفته ریاست دانشگاه همه مذاهب اسلامی در کنار هم زندگی مسالمت آمیز را تجربه میکنند و فقه مذاهب در این دانشگاه تدریس میشود، گفت: معلوم است که با این اوصاف مهم و ارزشمند، دانشگاه مذاهب اسلامی با یک نگاه عمیق و استراتژیک تأسیس شده است.
این تهیه کننده و فعال رسانهای همچنین به اهمیت و تأثیر رسانه و هنر در انتقال پیام به ویژه پیامهای اسلامی و تأثیر آن در بعد آموزش اشاره کرد و افزود: اگر هنر پای کار بیاید عیار آموزش نیز بالا میرود. ما در بسیاری از رشتههای هنر و معماری و شهرسازی و.. نظریات و مبانی اسلام را نداریم و روی این موضوع کار نکردهایم و ضعف داریم لذا بدون شک دانشگاه مذاهب اسلامی میتواند نظر اسلام را در این عرصهها تبیین، تدوین و عرضه کند.
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