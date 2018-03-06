احداث انبار نگهداری محصولات کشاورزی درهرمزگان ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: در صورت وجود سردخانه و انبارهای استاندارد برای ذخیره سازی محصولات کشاورزی و دامی، علاوه براشتغال‌زایی، از امحا و فساد بسیاری از محصولات جلوگیری می‌شود.

وی نداشتن فضای مناسب جهت عرضه محصولات کشاورزی در شهرهای استان، پائین بودن نرخ کارمزد خرید تضمینی محصولات کشاورزی و عدم تخصیص تسهیلات کم بهره به منظور تامین نقدینگی کافی جهت خرید نهاده ها و محصولات کشاورزی به عنوان بخشی از مشکلات شبکه تعاون روستایی نام برد.

اسدپور در بخش فعالیت های بازرگانی این سازمان نیز گفت: خرید و فروش محصولات کشاورزی بصورت توافقی و تضمینی و حمایتی و توزیع نهاده های کشاورزی و اقلام و مواد غذایی مورد نیاز اعضا روستائیان توسط تشکل های شبکه تعاون روستایی با شرایط مناسب انجام می شود.

مدیرسازمان تعاون روستایی استان هرمزگان تصریح کرد: با هدف حمایت از کشاورزان و خرید محصولات و عرضه در بازار با قیمت مناسب بدون واسطه، واحد بازاریابی و بازاررسانی اتحادیه استان فعال است و محصولات استان را به سایر نقاط کشور معرفی و در صورت نیاز ارسال می شود.

۱۷۰ تشکل روستایی و کشاورزی با بیش از ۱۴۰ هزار نفر عضو و سرمایه ای بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال را تحت نظارت سازمان تعاون روستایی در این استان فعالیت دارند.