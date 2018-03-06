تحقق ۱۱۴ درصدی برنامه مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم آبادی صبح سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت هفته احسان و نیکوکاری و همزمانی آن با ولادت حضرت فاطمه(س) اظهار داشت: حضرت فاطمه(س) الگوی عملی احسان و نیکوکاری است که رسیدگی به فقرا و نیازمندان را عملی کردند.

وی با بیان اینکه استان خراسان جنوبی یکی از استان هایی است که در فقر و محرومیت خود را نشان می دهد، بیان کرد: خشکسالی و کم آبی مهمترین شاخصه آسیب های محیطی بوده که در این زمینه تاثیر گذار بوده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه پراکندگی استان نیز در فقر و محرومیت اثرگذار بوده است، عنوان داشت: همچنین بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی و اعتیاد از آسیب های اجتماعی بوده که در این زمینه اثر گذاشته داشت.

سلم آبادی اضافه کرد: علاوه بر همه این ها آسیب های اقتصادی از جمله تورم، بیکاری، صنایع فرسوده، تعطیلی بنگاه های اقتصادی و سهم ناچیز در تولید ناخالص ملی همه این مسائل در فقر استان تاثیرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه در زمان جنگ مردم بودند که توانستند دشمن را خاک خود بیرون کنند، بیان داشت: الان نیز اگر مردم پای کار باشند می توانیم فقر را از کشور و منطقه خود بیرون کنیم.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اگر بجای تکیه بر بیرون مرزها بر درون کشور تکیه کنیم می توانیم این فقر را کاهش دهیم، عنوان داشت: تحقق این امر و ایجحاد اشتغال و حداقل درآمد می تواند توفیقات خوبی در محرومیت زدایی داشته باشد.

سلم آبادی، توانمندسازی اقتصادی را یکی از مهمترین مباحث حوزه توانمندسازی فقرا عنوان کرد و گفت: در طول چندسال اخیر کمیته امداد در توانمندسازی اقتصادی حرف های زیادی برای گفتن دارد هرچند جزء دستگاه های تخصصی در حوزه اشتغال نباشد.

وی با اشاره به وجود ۱۹ دستگاه تخصصی در حوزه اشتغال در استان، افزود: امسال ۸۲ میلیارد تومان سهمیه تسهیلات بند «د» تبصره ۲۶ اشتغال استان بوده است که بین این دستگاه ها توزیع شده است.

کمترین آسیب در حوزه اشتغال

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی ادامه داد: از این میزان ۳۵ میلیارد تومان به کمیته امداد اختصاص یافته است و این نشان می دهد کمیته امداد هم فرصت و هم ظرفیت خوبی برای اشتغال دارد.

سلم آبادی با اشاره به اینکه در سال ۹۵ دولت راستی آزمایی از اشتغال کمیته امداد انجام داد که نشان داد کمیته امداد سالم ترین دستگاهی در حوزه اشتغال است، بیان کرد: طرح های راکد، نیمه فعال و تعطیل درصد جزئی در کمیته دارد.

وی با بیان اینکه در کمیته امداد برای طرح های اشتغال مشاوره های شغلی در قبل، حین و بعد از اجرای طرح گذاشته شده است، عنوان داشت: آموزش نیز قبل از اجرای و بعد از آن حداقل تا سه سال انجام می شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی اضافه کرد: همچنین آسیب شناسی از طرح ها انجام شده که سبب می شود کمترین آسیب در حوزه اشتغال داشته باشیم.

سلم آبادی به اختصاص ۱۵ میلیارد تومان از تسهیلات بند «د» تبصره ۲۶ به کمیته امداد در سال قبل اشاره کرد و گفت: همچنین مبلغ هفت میلیارد تومان از محل صندوق امداد ولایت به استان اختصاص یافته است.

هدف گذاری ایجاد ۲۴۰۰ شغل

وی با اشاره به اینکه در سال جاری ایجاد بیش از ۱۰ هزار و ۷۰۰ شغل برای استان تعریف شده است، عنوان داشت: از این میزان یک هزار شغل سهم کمیته امداد می شد اما هدف گذاری این نهاد ایجاد بیش از دو هزار و ۴۰۰ شغل در استان بود.

به گفته مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی در مجموع بالغ بر ۵۲ میلیارد تومان سهم تسهیلات اشتغال کمیته امداد استان در سال جاری بوده که تاکنون جذب آن بسیار مناسب بوده است.

سلم آبادی همچنین از رشد ۱۲۷ درصدی حوزه توانمندسازی اقتصادی و اشتغال مددجویان در سال جاری خبر داد و افزود:در سال قبل سهم تسهیلات اشتغال این نهاد ۲۲ میلیارد تومان بوده که این میزان در سال جاری به ۵۲ میلیارد تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این نشان می دهد نگاه امداد به مددجویان مصرف گرایی نیست بلکه دنبال این هستیم آن ها را به توان انگیزی و توانمندسازی برسانیم.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه در حوزه مددجوی یکی از استان هایی هستیم که ضریب مددجویی استان نسبت به خیلی از استان ها بیشتر است، بیان داشت: در خراسان جنوبی ۱۴ درصد خانوارهای استان تحت پوشش کمیته امداد هستند که این میزان دو برابر میانگین کشوری است.

سلم آبادی ادامه داد: همچنین بیش از ۷۰ درصد خانوارهای استان سالمند هستند که این امر کار را برای توانمندسازی اقتصادی خانواده ها بسیار مشکل کرده است.

پرداخت ماهانه ۸.۴ میلیارد تومان مستمری

وی همچنین به وجود نزدیک به دو هزار بیمار صعب العلاج و زمین گیر در استان اشاره کرد و افزود: این میزان حدود هشت درصد بیماران صعب العلاج و زمین گیر کشور را شامل می شود.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه یکی از سیاست های کمیته امداد در امسال این بود که همه خانواده های تحت پوشش بیمه حوادث قرار گیرند، افزود: همچنین یکی از سیاست های امداد مباحث فرهنگی بوده که در این راستا توجه به مراکز فرهنگی و هنری در دستور کار قرار گرفته است

سلم آبادی با اشاره به تاسیس صندوق امداد ولایت در سال گذشته، عنوان داشت: امسال از این محل معادل ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون به چهار هزار و ۸۱۶ نفر تسهیلات ضروری با وام سه درصد پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: همچنین از این محل بیش از هشت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به ۷۱۲ نفر تسهیلات اشتغال پرداخت شده است.

مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی با بیان اینکه ماهانه بالغ بر هشت میلیارد تومان برای مستمری مددجویان پرداخت می شود، بیان کرد: در مجموع تاکنون بالغ بر ۲۳۰ میلیارد تومان به نیازمندان کمک می کنیم که جوابگوی نیازهای آن ها نیست.

سلم آبادی بیان کرد: ۱۱۴ درصد تا پایان بهمن ماه تحقق برنامه در حوزه مشارکت های مردمی داشته ایم.