توان نهالکاری بیش از ۲۰۰ هکتار از کانون های بحرانی آران را نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شفیعی ظهر سه شنبه در آیین روز درختکاری در شهرستان آران و بیدگل اظهار داشت: اولویت اداره منابع طبیعی شهرستان در حال حاضر حفظ وضع موجود و نگهداری از تاغ زارهای موجود است که به دلیل کمبود نیروها و قرقبان ها، نقش مردم در این وظیفه مهم و تاثیر گذار است.

وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازی تصریح کرد: آموزش و پرورش می تواند به عنوان انتقال دهنده فرهنگ، نقش موثری در ترویج و نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از منابع ارزشمند طبیعی داشته باشد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل تاکید کرد: شهرستان کویری آران و بیدگل با ۳۸۴ هزار هکتار بیابان و بیش از صد هزار هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی نیازمند توجه جدی در حفاظت از عرصه های ایجاد شده جنگل های دست کاشت است.

وی با اشاره به اهمیت این نهال ها اظهار کرد: در صورت از بین رفتن و خشک شدن این نهال، زندگی و حیات مردم در شهرها و روستاهای شهرستان به شدت به مخاطره می افتد.

شفیعی با تاکید بر اینکه بدلیل نبود اعتبارات لازم اداره منابع طبیعی توان نهال کاری بیش از ۲۰۰ هکتار از کانون های بحرانی را در مدت یکسال ندارد، تصریح کرد: ارزش کار جنگل بانان منابع طبیعی زمانی مشخص می شود که برای جنگل کاری کانون های بحرانی فرسایش بادی شهرستان به صدها سال زمان نیاز است.

وی با اشاره به تخلفات بسیاری که توسط قاچاقچیان چوب در تاغ زارهای شهرستان اتفاق می افتد،‌ گفت: هر ساله تعداد زیادی از درختان تاغ توسط همین متخلفان به زغال تبدیل می شود و این یعنی از بین رفتن جنگل های دست کاشت که موجب فعال شدن مجدد نوار ریگ بلند و حرکت ماسه های روان به داخل شهرها می شود.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری آران و بیدگل با اشاره به زحمات ۵۰ ساله مردم و مسئولان در شکل گیری ۱۲۰ هزار هکتار جنگل دست کاشت بر اهمیت منابع طبیعی و نقش آن در توسعه تاکید کرد.

در پایان این مراسم به یاد شهدای شهرستان نهال هایی به یادبود کاشته و آبیاری شد.