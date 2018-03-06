به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید ستایشی صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی راهیان نور در خارگ اظهار کرد: خارگ در تمامی طول دوران دفاع مقدس از خود مقاومت و ایستادگی نشان داده است.

وی اضافه کرد: شرکت پایانه‌های نفتی ایران با دستور مدیرعامل این شرکت یک کتاب مستند از رشادت‌های صورت گرفته در جزیره خارگ به زودی منتشر خواهد شد؛ منبای خود در حوزه ایثارگری خارگ را بر مستندسازی قرار داده‌ایم.

مسئول هماهنگ کننده شرکت‌های نفتی منطقه خارگ با نهادهای دولتی و سازمان‌ها افزود: به زودی یک موزه دفاع مقدس در یکی از بهترین مکان‌های جزیره خارگ توسط شرکت پایانه های نفتی ایران ساخته خواهد شد.

وی تصریح کرد: شرکت‌های نفتی منطقه آمادگی لازم طبق وظایف ذاتی خود در راستای ارائه خدمات به زائران راهیان نور در جزیره را دارند و از همه ظرفیت‌ها در این زمینه استفاده می‌شود.

ستایشی بیان کرد: شرکت‌های نفتی مستقر در جزیره خارگ آمادگی کامل برای میزبانی از زائران نور دریایی ٩٧ را دارند و امیدوار هستم این مراسم به بهترین نحو ممکن برگزار شود.