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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۳۴

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

معدوم‌سازی بوقلمون‌های مبتلا به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

معدوم‌سازی بوقلمون‌های مبتلا به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

خرم‌آباد- مدیرکل دامپزشکی لرستان از معدوم‌سازی بوقلمون‌های مبتلا به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در خرم‌آباد خبر داد.

غلامرضا توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به معدوم‌سازی تعدادی لاشه بوقلمون در شهر خرم‌آباد اظهار داشت: این امر به دلیل بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان بوده است.

وی بابیان اینکه لاشه این بوقلمون‌ها معدوم و مدفون‌شده است گفت: چند روز پیش بوده که معدوم‌سازی انجام‌شده و محلی که بوقلمون در آن پرورش داده می‌شد به‌طور کامل ضد عفونی و قرنطینه شد و خوشبختانه در حال حاضر مشکل حادی در استان نداریم.

مدیرکل دامپزشکی لرستان تأکید کرد: این لاشه‌های بوقلمون به دلیل بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان معدوم‌سازی شده‌اند.

کد مطلب 4244927

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