غلامرضا توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به معدوم‌سازی تعدادی لاشه بوقلمون در شهر خرم‌آباد اظهار داشت: این امر به دلیل بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان بوده است.

وی بابیان اینکه لاشه این بوقلمون‌ها معدوم و مدفون‌شده است گفت: چند روز پیش بوده که معدوم‌سازی انجام‌شده و محلی که بوقلمون در آن پرورش داده می‌شد به‌طور کامل ضد عفونی و قرنطینه شد و خوشبختانه در حال حاضر مشکل حادی در استان نداریم.

مدیرکل دامپزشکی لرستان تأکید کرد: این لاشه‌های بوقلمون به دلیل بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان معدوم‌سازی شده‌اند.