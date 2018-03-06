غلامرضا توکلی در گفتوگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به معدومسازی تعدادی لاشه بوقلمون در شهر خرمآباد اظهار داشت: این امر به دلیل بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان بوده است.
وی بابیان اینکه لاشه این بوقلمونها معدوم و مدفونشده است گفت: چند روز پیش بوده که معدومسازی انجامشده و محلی که بوقلمون در آن پرورش داده میشد بهطور کامل ضد عفونی و قرنطینه شد و خوشبختانه در حال حاضر مشکل حادی در استان نداریم.
مدیرکل دامپزشکی لرستان تأکید کرد: این لاشههای بوقلمون به دلیل بیماری آنفلوانزا فوق حاد پرندگان معدومسازی شدهاند.
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