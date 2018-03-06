به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، گروه چندرسانهای «ام.بی.سی» عربستان سعودی اعلام کرد که پخش سریالهای ترکی در شبکههای تلویزیونی وابسته به این گروه متوقف شده است.
براساس این گزارش مازن حایک، سخنگوی گروه رسانهای «امبیسی» اعلام کرده است: طبق دستورات صادره، به موجب این تصمیم سریالهای ترکی از جریان پخش شبکههای تلویزیونی در خاورمیانه و آفریقای شمالی که به گروه امبیسی وابستهاند، خارج شدند. اجرای این تصمیم از ماه جاری تا صدور دستور دیگری ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این تصمیم باعث تشویق ساخت سریالهای با کیفیت عالی در جهان عرب خواهد شد. هزینه ساخت هر قسمت سریال عربی بین ۴۰ هزار الی ۱۰۰ هزار دلار است. واردات سریالهای ترکی نیز به ۲۵۰ هزار دلار یا بیشتر می رسد.
گفته می شود که این تصمیم به دلیل تشدید اختلافات میان ترکیه و برخی کشورهای عربی اتخاذ شده است.
لازم به ذکر است، گروه رسانهای امبیسی به دلیل تصمیم فوق که طبق آن باید ۶ سریال ترکی در شبکههای «MBC۱» و « MBC۴» و « MBC Drama» از جریان پخش این شبکهها خارج شود، متحمل ضرر مالی زیادی خواهد شد.
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