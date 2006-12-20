برای جام ملتها با تیم های بزرگ دنیا دیدار می کنیم/ حضور دادکان در انتخابات فدراسیون فوتبال به اساسنامه جدید بستگی دارد

سرپرست فدراسیون فوتبال ضمن اعلام این مطلب به خبرنگارمهر افزود : خوشبختانه برای انجام بازیهای تدارکاتی زمان مناسبی دراختیار داریم و هیچ مشکلی از این نظر وجود ندارد و فدراسیون فوتبال بر اساس نظرکادر فنی در این زمینه اقدام خواهد کرد و تلاش خواهیم کرد تا قبل از تیرماه سال آینده حداقل 5 دیدار تدارکاتی با تیم های مطرح فوتبال دنیا برگزار کنیم.

هاشمی در خصوص گروه بندی تیم ملی در مرحله مقدماتی مسابقات جام ملتهای آسیا اظهار داشت : به اعتقاد من برای تیمی که هدفش قهرمانی است نباید اینگونه مسائل اهمیت داشته باشد و باید از همان ابتدا با قدرت در تمامی مسابقات حضور یابد و تیم ملی با بازیکنانی که در اختیار دارد از هر نظر شایسته قهرمانی در جام ملتهاست و تمام برنامه ریزی های فدراسیون از این پس در این راستا جهت گیری خواهد شد .



وی در خصوص زمان برگزاری مجمع عمومی فدراسیون فوتبال گفت : برگزاری مجمع مستلزم تغییر اساسنامه فدراسیون فوتبال است و پس از تغییرات لازم باید اساسنامه جدید به تصویب فیفا و هیات وزیران برسد و بعد از سپری شدن این دوره می توان زمان قطعی برگزاری انتخابات را مشخص کرد.



سرپرست فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا محمد دادکان رئیس سابق فدراسیون فوتبال نیزمی تواند در انتخابات آینده فدراسیون فوتبال نامزد شود گفت: همه چیز به آینده و تدوین اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال بستگی دارد.



هاشمی درباره وضعیت سرمربیگری تیم فوتبال امید گفت : هفته آینده با سیموئز در خصوص ادامه همکاری ایشان با تیم امید جلسه خواهیم داشت. هرچند تصورنمی کنم سیموئز به دلیل بیماری دخترش حاضر به همکاری با تیم امید شود. بهرحال در صورتی که ایشان قراردادش را تمدید نکند بررسی های لازم را برای جایگزینی ایشان آغازخواهیم کرد.



وی اضافه کرد: البته در این زمینه جمع تصمیم خواهد گرفت و با بررسی تمامی جوانب بهترین گزینه را برای تیم امید که هدفش راهیابی به المپیک چین است انتخاب خواهیم کرد.



سرپرست فدراسیون فوتبال در خصوص اینکه مربیان ایرانی تا چه اندازه برای هدایت تیم امید شانس دارند تصریح کرد : استفاده از مربیان ایرانی به عنوان یک اصل در سرلوحه برنامه های سازمان تربیت بدنی قرار دارد و اعتقاد ما این است که توان و پتانسیل لازم در بین مربیان ایرانی برای هدایت تیم های ملی در تمامی سطوح وجود دارد با این حال اگر مجموعه فدراسیون به این جمع بندی برسد که مربی خارجی می تواند کارایی بیشتری داشته باشد از این زمینه اقدام خواهیم کرد.



وی درخصوص حضور تیم ملی فوتبال کشورمان در تورنمنت دبی اظهار داشت : تیم ملی بطور قطع در این تورنمنت حضور خواهد یافت و تلاش کادر فنی این است تا تمامی نفرات اصلی بتوانند در این مسابقات تیم ملی را همراهی کنند که این مسابقات می تواند بخشی از برنامه های آماده سازی تیم ملی برای حضور قدرتمند درجام ملتهای آسیا باشد.