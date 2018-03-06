نارضایتی فدراسیون کشتی از عدم تخصیص بودجه کامل توسط وزارت و کمیته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین حیدریان ذیحساب و خزانه دار فدراسیون کشتی گفت: عملکرد برنامه‌ای و هزینه ای فدراسیون کشتی تا انتهای بهمن ماه سال ۱۳۹۶، مبلغی در حدود ۱۳۵ میلیارد تومان بوده است که سهم دولتی‌ها (وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک) از این بودجه کمتر از نه درصد است.

وی ادامه داد: سایر هزینه‌ها از محل حامیان مالی (نقدی) و بخش عمده هزینه ها به صورت غیر نقدی (برگزاری مسابقات بین‌المللی، داخلی و.....) تأمین‌شده است.

حیدریان تصریح کرد: حدود ۹ درصد بودجه نقدی دولت (وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک) می‌تواند در اجرای فعالیت های هزینه ای- نقدی کشتی (هزینه خرید ارز، بلیط، سایر هزینه های جاری، برگزاری اردوها سایر مسائل این چنینی) بسیار مؤثر باشد.

وی تاکید کرد: مدیریت جدید در سال ۹۲ فدراسیون کشتی را با ۱۳ میلیارد بدهی تحویل گرفته است. آن زمان بودجه فدراسیون حدود ۱۴ میلیارد و نیم بوده که با همین حدود بودجه، ۱۳ میلیارد بدهی هم داشته است. در این چندسال بودجه فدراسیون با چنگ و دندان و هزینه آبرو و اعتبار مدیران فدراسیون چند ده برابر رشد کرده است.

حیدریان خاطر نشان کرد: بیش از ۸۰درصد بودجه فدراسیون بدون اینکه به حساب فدراسیون واریز شود، با ریش گرو گذاشتن مدیرانش، برای فعالیت های کشتی هزینه می شود.

وی افزود: در فاصله حدود ۱۵ روز تا پایان سال هنوز ۴۰ درصد بودجه فدراسیون از سوی وزارت ورزش تخصیص پیدا نکرده است. این در حالی است که در چند سال گذشته وزارت و کمیته المپیک بیش از ۹۵ درصد از تعهدات خود را که کلا ۱۰درصد از بودجه فدراسیون می شد را تخصیص می دادند اما، امسال در آستانه بازیهای آسیایی جاکارتا که قطعا ما برنامه های بیشتری داریم با مشکلات این چنینی هم روبرو هستیم.

حیدریان ادامه داد: کمیته ملی المپیک نیز ۵۰درصد از بودجه مصوب فدراسیون کشتی را پرداخت نکرده و فدراسیون در آستانه پایان سال ۷ میلیارد تومان معوقه از بخش دولتی دارد که با پرداخت آن می تواند بخش زیادی از مشکلات خود را حل کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه برای پرداخت این ۷ میلیارد تومان تنها چند روز فرصت است و در صورت پرداخت نشدن در اسفندماه سالجاری، طبق روال همه دستگاه های دولتی پول به خزانه برگشته و امکان پرداختی وجود ندارد، گفت: از سوی دیگر در سال ۹۷ هم که ما در فروردین ماه با حجم بالای برنامه ها روبرو هستیم، طبق روال گذشته تا اردیبهشت پرداختی انجام نخواهد شد.