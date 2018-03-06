وزیر خارجه فرانسه چیزی خلاف مصالح ایرانیان عایدش نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی در حاشیه مراسم جشنواره دومین جشنواره ملی قرآنی شیخ طبرسی در جمع خبرنگاران در خصوص سفر وزیر امور خارجه فرانسه به ایران گفت: وزیر امور خارجه فرانسه با دعوت رسمی همتای ایرانی به کشورمان سفر کرده و حتماً مسئولان ما دقیقاً دیدگاه جمهوری اسلامی ایران را برای وی تشریح کردهاند و او مطمئن شده از این سفر چیزی خلاف مصالح ایرانیان عایدش نمیشود.
وی افزود: حتی اگر آمریکاییها به دنبال تحمیل محدودیت دفاعی برای ایران باشند، ملت و دولت ایران زیربار تحمیل و زور نمیروند.
ولایتی درباره سفرش به کشور عراق نیز ادامه داد: در این سفر با تمام مسئولان ملاقات داشتم که از کمکهای جمهوری اسلامی سپاسگزاری کردند و خواستار ادامه کمکها بودند که من قول دادم دولت و ملت ایران برای ادامه کمکها تلاش کنند.
مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: سفر بنده به عراق، سفر سازندهای بود و اقبالی که مسئولان عراق نسبت به این سفر داشتند، در نوع خود کم نظیر بود.
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