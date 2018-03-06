به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت خارجه ترکیه امروز سه شنبه اعلام کرد که نشست سه جانبه احتمالی با حضور روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در خصوص سوریه برگزار خواهد شد.

وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که احتمالا این نشست سه جانبه با حضور «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در ماه آوریل برگزار شود.

بر اساس این خبر قرار است در این نشست تحولات سوریه و اوضاع خاورمیانه مورد بررسی قرار بگیرد.

این در حالی است که پیشتر قزاقستان اعلام کرده بود که آستانه در ۱۶ مارس (۲۵ اسفند) میزبان وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه خواهد بود تا درباره بحران سوریه گفتگو کنند.