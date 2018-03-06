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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰

وزارت خارجه ترکیه خبر داد؛

روحانی، پوتین و اردوغان احتمالا در ماه آوریل دیدار می‌کنند

روحانی، پوتین و اردوغان احتمالا در ماه آوریل دیدار می‌کنند

وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد احتمالا در ماه آوریل نشست سه جانبه روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در خصوص تحولات سوریه و منطقه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت خارجه ترکیه امروز سه شنبه اعلام کرد که نشست سه جانبه احتمالی با حضور روسای جمهور ایران، روسیه و ترکیه در خصوص سوریه برگزار خواهد شد.

وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد که احتمالا این نشست سه جانبه با حضور «حسن روحانی» رئیس جمهور ایران، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه و «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در ماه آوریل برگزار شود.

بر اساس این خبر قرار است در این نشست تحولات سوریه و اوضاع خاورمیانه مورد بررسی قرار بگیرد.

این در حالی است که پیشتر قزاقستان اعلام کرده بود که آستانه در ۱۶ مارس (۲۵ اسفند) میزبان وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه خواهد بود تا درباره بحران سوریه گفتگو کنند.

کد مطلب 4244932

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