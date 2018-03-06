به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی با حضور در آخرین روز رقابتهای اسکی قهرمانی آسیا در جمع خبرنگاران در خصوص استعفای رسول خادم گفت: با استعفای خادم موافقت نکرده ایم. ایشان باید سخت به کارشان ادامه دهد. بحثی هم که ایشان در مورد آن صحبت کرده اند بحثی است که در ۳۵ سال گذشته با آن مواجه بوده ایم. شاید در میدان ها و رشته های مختلف نزدیک به ۲۴۵ بار با رژیم اشغالگر قدس مواجه شده ایم اما اینکه این بحث ها چگونه دنبال شود نباید در فضای مجازی و رسانه ای پیگیری شود.

وی در این رابطه ادامه داد: منافع ملی کشور مهمتر از هرچیز است ما باید شرایطی را فراهم کنیم که به این موضوع توجه شود. می توان با هماهنگی و تدبیر دستگاه های بالادستی، شورای امنیت ملی و سایر نهادهای ذیربط شرایطی ایجاد کرد که حقی از کشورمان تضییع نشود.

داورزنی یادآور شد: باید با حفظ پایبندی بر اصول و ارزش های کشورمان و آرمانهایی که داریم، تدبیر بیندیشیم تا خدای نکرده شرایطی فراهم نشود که عزت کشورمان زیر سوال برود یا شرایطی فراهم شود که منافع ملی زیر سوال برود و بایستی این شرایط را با تدبیر پیش ببریم.

معاون وزیر ورزش با بیان اینکه وزارت ورزش و جوانان چند ماهی است که این موضوع را پیگیری می کند، خاطرنشان کرد: وزارت ورزش به دنبال این است تا با تدبیر شرایطی را فراهم کند که از حق خود در میادین بین المللی دفاع کند و از راهکارهای مختلفی استفاده می کنیم.

وی تاکید کرد: بیگانگانی هم که بر شیپور این موضوع می دمند و بر طبل می کوبند، دنبال این نیستند که مشکل ورزش کشور ما را حل کنند یا به منافع ملی ما پایدار باشند. مطمئن باشید وقتی از شبکه های بیگانه و ضد انقلاب برخی حرف ها را می شنویم پس حتما باید تلاش کنیم با تدبیر منافع کشور و ورزشکارانمان حفظ شود تا با هماهنگی دستگاه های بالادستی و با حفظ آرمانها با تدبیر بهتری پیش برویم .

داورزنی در خصوص بحث خداحافظی کی روش پس از جام جهانی گفت: اولویت فعلی ما آمادگی تیم ملی برای حضور در جام جهانی است و هرآنچه کی روش و فدراسیون فوتبال برنامه ریزی کرده اند، تدارک می بینیم. ورود به این بحث ها که کی روش بعد از جام جهانی چه می کند به همان بعد از جام جهانی باز می گردد و از اختیارات خود ایشان و فدراسیون فوتبال است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر خواهش من از همه رسانه ها این است که به این موضوع نپردازند بلکه پیگیر فراهم شدن حضور قدرتمندانه تیم ملی در روسیه باشند، یادآور شد: برگزاری بازی های تدارکاتی و حمایت جدی از تیم ملی و برنامه های فدراسیون فوتبال از مهمترین مسائل امروز است.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص حضور شعبانی بهار در انتخابات فدراسیون تیر و کمان گفت: این حق ایشان است که در انتخابات شرکت کند. اعضای مجمع باید تشخیص دهند که به چه کسی رای دهند. تعداد زیادی از افراد هم برای این رشته المپیکی کاندیدا شده اند. دوست عزیزمان آقای شعبانی بهار هم علاقه داشتند که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کنند و مجمع تصمیم می گیرد به کدام رویکرد و برنامه رای دهد. ما نیز از این تصمیم حمایت خواهیم کرد.

وی در همین رابطه تاکید کرد: اینکه تصور شود شعبانی بهار از وزارتخانه کاندیدا شده و وزارت ورزش از وی حمایت کرده است، اصلا درست نیست. ما ۲۰ مجمع در دو سه ماه گذشته برگزار کرده ایم و همه به روند منطقی مجامع باز می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی همچنین در خصوص حضور ناطق نوری در یکی از اتاق های فدراسیون بوکس تصریح کرد: من نمی دانم چرا دوستان اینقدر به این بحث می پردازند. شرایطی را که می بینیم این است که ناطق نوری ۲۸ سال در بوکس کشور زحمت کشیده است، خودشان اعلام کردند که می خواهند مسئولیت بوکس به فرد دیگری واگذار شود و ما هم در اساسنامه دیدیم و ایشان را به دلیل زحمات زیادی که برای بوکس کشیده اند به عنوان رئیس افتخاری منصوب کردیم. طبیعی است که ناطق نوری امکاناتی را در فدراسیون بوکس فراهم کرده اند، اولا باید به وی احترام بگذاریم اینکه ایشان از یک دفتری در فدراسیون در طول روز چند ساعتی استفاده می کنند نباید به عنوان یک پوئن منفی قلمداد شود بلکه به عنوان یک پوئن مثبت هم می شود قلمداد کرد که ضمن حفظ حرمت یک پیشکسوت که بوکس را پس از انقلاب احیا کرد در فدراسیون حضور دارند.

داورزنی گفت: ناطق نوری در برنامه ریزی و تصمیمات فدراسیون نقشی ندارد و فقط اگر لازم باشد مشورت می دهد. ثوری و همکاران برنامه های خودشان را دارند. این حضور اتفاقا می تواند هم افزایی داشته باشد و به برنامه ریزی بهتر کمک می کند. باید به کسوت و موی سفید ایشان احترام بگذاریم و تا زمانی که احساس کنند حضور داشته باشند و نقشی را ایفا کنند باید به این خواسته احترام بگذاریم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص بحث انتقال محل فدراسیون بوکس به مجموعه ورزشی انقلاب عنوان کرد: به برخی فدراسیون ها از جمله بوکس اعلام کرده ایم که محل فدراسیون شان در نزدیک ترین جا به تمرینات شان باشند، مثل فدراسیون بسکتبال.

داورزنی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص انتخاب ناصر طالبی به عنوان نایب رئیس فدراسیون بوکس مطرح شد، گفت: فدراسیون بوکس این پیشنهاد را داده است و در حال حاضر روند بررسی و صدور حکم وی در حال طی شدن است.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین در خصوص میزبانی ایران در رقابتهای آسیایی اسکی عنوان کرد: سیاست وزارت ورزش و جوانان این است که شرایطی را فراهم کند تا ورزشکاران کشورهای مختلف در رشته های مختلف به ایران سفر کنند. یکی از دستاوردهای ما زبان مشترک ملتهاست که ملتهای مختلف با ورزشکارانشان به کشور ما بیایند و امنیت، فرهنگ، شرایط و امکاناتمان را به سایر کشورها نشان دهیم. در اسکی آلپاین بزرگسالان این امکان فراهم شده تا برخی کشورها بیایند و امکانات ما را ببینند.

وی ادامه داد: یکی از شاخص های موفقیت این است که چنین میزبانی هایی اتخاذ شود. امسال با همت خانواده اسکی و به ویژه خانواده دربندسر این اتفاق افتاد. خوشبختانه امکانات به مراتب بهتر از قبل شده و نزدیک به استانداردهای جهانی شده ایم. سیاست ما این است که امکانات در شمشک و دیزین که قدیمی تر هستند نیز تجهیز کامل شود. ما با این میزبانی ها پیام صلح و دوستی و عزت ایران را به دنیا اعلام می کنیم و تبلیغات گسترده ای را در پی دارد.

داورزنی در خصوص شرایط اسکی ایران و عدم پیشرفت ورزشکاران گفت: چند سالی است که شرایط آب و هوایی به گونه ای است که امکان تمرین و مسابقات نیست. خوشبختانه امسال در یک ماه گذشته چند مرحله بارندگی خوب شاهد بودیم. ای موضوع کمک کرد تا برای این میزبانی به مشکل نخوریم و اسکی بازان داخلی هم کمک کردند. نکته ای که باید به آن توجه شود این است که برای حضور موفق در مسابقات، حضور و تمرین مداوم اسکی بازان لازم است. آن قسمتی که در داخل کشور برای تمرین وجود دارد باید به روز رسانی شود و حور در کمپ های بین المللی و استاندارد هم لازم است. اگر دقت کنید اکثر کشورهایی که در اسکی قهرمان المپیک می شوند افرادی از کشورهایی هستند که مدام تمرین می کنند و شرایطشان متفاوت است.

معاون وزیر ورزش در پایان گفت: از همه برنامه های فدراسیون اسکی حمایت می کنیم طبیعی است که قسمتی از منابع توسط دولت و قسمتی توسط حامیان مالی تامین می شود. من مطمئنم اگر امکانات فراهم شود خود مردم هم انگیزه سرمایه گذاری دارند.

............

بهاره سلطانی