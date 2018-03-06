به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مروج الشریعه پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم درختکاری در جمع خبرنگاران اظهار کرد: غرس درخت در تمامی مکاتب و ادیان و از جمله فرهنگ اسلامی امری مقدس شمرده شده است.

استاندار خراسان‌جنوبی بیان کرد: ائمه معصومین(ع) در شرایطی که امکان آن فراهم بود نسبت به کاشت درخت در فضای سبز پیرامون خود اقدام می‌کردند و از این جهت مسلمانان نیز نسبت به این امر اقدام می‌کنند.

مروج الشریعه با اشاره به اینکه توسعه فضای سبز نشاط آفرین است، ادامه داد: برای توسعه پایدار در کشور نیز باید نسبت به توسعه فضای سبز وجهه همت داشته باشیم.

وی افزود: امسال در خراسان‌جنوبی هدف‌گذاری بر غرس و کاشت یک میلیون اصله نهال و درخت و درختچه و هر آنچه به پوشش فضای سبز کمک می‌کند، بوده است.

استاندار خراسان‌جنوبی گفت: انتظار ما از شهرداری‌ها و منابع طبیعی برای سال ۹۷ غرس و کاشت دو میلیون اصله نهال در فضای سبز است که برای رسیدن به این مهم مشارکت بخش خصوصی ضروری به نظر می‌رسد.

مروج الشریعه اظهار کرد: باید به گونه‌ای فرهنگ سازی کنیم که مردم و سمن‌ها و تشکل‌های مردمی در امر درختکاری مشارکت داشته باشند چرا که حضور مردم در هر کاری به آن سرعت و نشاط می‌بخشد.

وی کرد: البته در کاشت درختان و درخچه‌ها باید به بحث سازگاری درخت با آب و هوا و محیط خراسان‌جنوبی توجه داشت.