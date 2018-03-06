به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رزاقی پیش از ظهر سه‌شنبه در همایش تجلیل از شهدای فرهنگی و دانش‌آموزان شهید استانسمنان به میزبانی سالن ایران‌زمین بوستان سیمرغ سمنان بابیان اینکه ارزش‌های به‌جای مانده از شهدا مسیر حفظ انقلاب را مشخص می‌کند، ابراز داشت: هر شهید به منزله کتابی است که باید مورد واکاوی قرار داده شود امروز نیازمند تبیین ارزش‌ها و آرمان های شهدای انقلاب هستیم تا بتوان با بهره گیری از آن‌ها توطئه‌های دشمن را نقش بر آب کنیم.

وی بابیان اینکه شهدا برای حفظ اعتقادات و باورهای دینی تا پای جان پیش رفتند، افزود: بی شک نسل چهارم انقلاب دوران هشت ساله دفاع مقدس را درک نکرده است و دشمن نیز با سرمایه‌گذاری بر همین نسل جدید می‌کوشد تا با زیر سئوال بردن عوامل اقتدار نظام را ناکارآمد جلوه دهد، بنابراین باید قبل از اجرای نقشه‌های شوم دشمن نوجوانان را به سمت حفظ و تداوم خط انقلاب هدایت کنیم.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش بابیان اینکه خوشبختانه آموزش‌وپرورش با ترویج فرهنگ شهدا پا را یک گام فراتر برده است، ابراز داشت: برگزاری همایش شهدای دانش‌آموز، دایر کردن موزه، اجرای تئاترهای آیینی، تدوین فرهنگ‌نامه شهدا از جمله اقداماتی است که در آموزش‌وپرورش در راستای تبیین آرمان های شهدا در شرف انجام است.

رزاقی در ادامه تصریح کرد: در بحبوحه‌ای که دشمن به دنبال هجمه‌های فرهنگی برای نفوذ در کشورهای اسلامی است مشخص کردن راه برای نسل جدید در راستای حفظ ارزش‌های انقلاب یک ضرورت محسوب می‌شود بنابراین از نهادهای مسئول در حوزه امور فرهنگی انتظار می‌رود برنامه‌های خود را در راستای نشاط اجتماعی بر محوریت ارزش‌های انقلابی تبیین کند.

وی افزود: شهدا به منزله چراغ راهی برای روشن کردن آینده هستند بنابراین معلمان نیز باید به منظور جلوگیری از خاموش شدن این چراغ در راستای حفظ ارزش‌های انقلاب همگام با دانش آموزان برای پاسداری از آرمان های شهدا تلاش کنند.

در این مراسم عملیات اجرایی یادمان ۱۲۴ شهید فرهنگی و ۷۴۶ شهید دانش‌آموزی استان سمنان در محل ساختمان جدید اداره کل آموزش‌وپرورش سمنان در مجموعه‌ای با زیربنای ۴۰ مترمربع و با ارتفاع ۱۷ متر آغاز شد.