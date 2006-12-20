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۲۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۰۰

کشف کتیبه‌ سنگی متعلق به دوره پارتها در زنجان

رئیس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان اعلام کرد: کتیبه‌ سنگی متعلق به قبل از اسلام در شهرستان طارم کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهردرزنجان دکترفرهنگ فرخی امروزدرگفتگو با خبرنگاران افزود: این کتیبه دو سطری به‌خط  آرامی  بر روی قطعه سنگی به‌ابعاد15در22در25سانتیمتر حک شده است.

 وی همچنین گفت : این کتیبه توسط یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در محوطه یکی‌از قلعه‌های تاریخی شهرستان طارم کشف شده است.

 فرخی در ادامه اظهار داشت : طبق نظردکتر رسول بشاش کارشناس خطوط باستانی پژوهشکده زبان و گویش میراث فرهنگی کشور، نوع خط این کتیبه را (آرامی) و قدمت آن را متعلق به دوره‌ سلوکیه و پارتی است.

 وی افزود: این کتیبه، اولین سنگ نوشته تاریخی به خط قبل از اسلام بوده و سند مهمی برای استان زنجان محسوب می ‌شود.

کد مطلب 424495

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