کشف کتیبه‌ سنگی متعلق به دوره پارتها در زنجان

به گزارش خبرنگار مهردرزنجان دکترفرهنگ فرخی امروزدرگفتگو با خبرنگاران افزود: این کتیبه دو سطری بهخط آرامی بر روی قطعه سنگی بهابعاد15در22در25سانتیمتر حک شده است.
وی همچنین گفت : این کتیبه توسط یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در محوطه یکیاز قلعههای تاریخی شهرستان طارم کشف شده است.
فرخی در ادامه اظهار داشت : طبق نظردکتر رسول بشاش کارشناس خطوط باستانی پژوهشکده زبان و گویش میراث فرهنگی کشور، نوع خط این کتیبه را (آرامی) و قدمت آن را متعلق به دوره سلوکیه و پارتی است.
وی افزود: این کتیبه، اولین سنگ نوشته تاریخی به خط قبل از اسلام بوده و سند مهمی برای استان زنجان محسوب می شود.
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