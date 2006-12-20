کشف کتیبه‌ سنگی متعلق به دوره پارتها در زنجان

به گزارش خبرنگار مهردرزنجان دکترفرهنگ فرخی امروزدرگفتگو با خبرنگاران افزود: این کتیبه دو سطری به‌خط آرامی بر روی قطعه سنگی به‌ابعاد15در22در25سانتیمتر حک شده است.

وی همچنین گفت : این کتیبه توسط یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان در محوطه یکی‌از قلعه‌های تاریخی شهرستان طارم کشف شده است.

فرخی در ادامه اظهار داشت : طبق نظردکتر رسول بشاش کارشناس خطوط باستانی پژوهشکده زبان و گویش میراث فرهنگی کشور، نوع خط این کتیبه را (آرامی) و قدمت آن را متعلق به دوره‌ سلوکیه و پارتی است.

وی افزود: این کتیبه، اولین سنگ نوشته تاریخی به خط قبل از اسلام بوده و سند مهمی برای استان زنجان محسوب می ‌شود.