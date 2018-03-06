۹ هزار مترمکعب درختان باغی در شهرستان رودسر نشانه گذاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه همزمان با آغاز هفته درختکاری با حضور مردم و مسئولان در مزار شهدای گمنام شهرستان رودسر چندین اصله نهال غرس شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودسر در حاشیه این مراسم اظهار کرد: در روز درختکاری ۱۵ هزار اصله نهال در بین مردم و در مصلای نماز جمعه شهرستان رودسر توزیع می شود.

رسول قانع خاطرنشان کرد: این نهال ها از نوع برگ های سوزنی، بلوط، سرونقره ای، کاج، توسکا بین ادارات و دستگاه های اجرایی رودسر و مردم توزیع شد.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه با قاچاق چوب برخورد قاطع صورت می گیرد، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۷ میلیون تومان از فروش قاچاق چوب آلات جنگلی به حساب دولت واریز شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری رودسر با اشاره به اینکه بابت پروژه های عمرانی نیز مبلغ ۱۵ میلیون تومان وصول شده است، تصریح کرد: درطول این مدت ۹ هزار مترمکعب درختان باغی با رویکرد اشتغالزایی برای دو هزار نفر به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم نشانه گذاری و هفت هکتار اراضی ملی رفع تصرف شده است.

وی با بیان اینکه در سال جاری چهار مورد حریق جنگلهای شهرستان رخ داده است، ادامه داد: برای جلوگیری از سیل در دو مرحله گابیون بندی و بیولوژیکی انجام گرفته است.