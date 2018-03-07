سارق سابقه دار تویسرکان توسط پلیس دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد معصومی اظهار داشت: ماموران در حال گشت زنی در یکی از محله های تویسرکان به شخصی که درحال حمل کردن یک عدد دینام کولر بود مشکوک و وی را دستگیر کردند.

وی افزود: پس از استعلام مشخص شد وی دارای بیش از ۵۰ فقره سرقت منزل در سوابق خود است و در حال حاضر نیز محکوم به تحمل ۹۵ سال حبس و زندانی رای باز است.

سرهنگ معصومی ادامه داد: نامبرده در تحقیقات اولیه به سرقت دینام کشف شده اعتراف و در تحقیقات تخصصی به ۶ فقره سرقت داخل خودرو با همدستی شخصی دیگر اعتراف کرد.

وی اظهار داشت: در ادامه تحقیقات، همدست متهم و خریدار اموال مسروقه نیز شناسایی و پس از کسب دستور مقام قضایی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: در این خصوص پرونده ای تشکیل و به دادگستری ارسال که پس از سیر مراحل قانونی و قضائی هر سه متهم روانه زندان شدند.