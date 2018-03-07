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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۸:۳۵

فرمانده انتظامی تویسرکان:

سارق سابقه دار تویسرکان توسط پلیس دستگیر شد

سارق سابقه دار تویسرکان توسط پلیس دستگیر شد

تویسرکان - فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: ماموران این فرماندهی حین گشت زنی در سطح شهر، سارق سابقه داری که در حال حمل یک عدد دینام کولر بود را دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد معصومی اظهار داشت: ماموران در حال گشت زنی در یکی از محله های تویسرکان به شخصی که درحال حمل کردن یک عدد دینام کولر بود مشکوک و وی را دستگیر کردند.

وی افزود: پس از استعلام مشخص شد وی دارای بیش از ۵۰ فقره سرقت منزل در سوابق خود است و در حال حاضر نیز محکوم به تحمل ۹۵ سال حبس و زندانی رای باز است.

سرهنگ معصومی ادامه داد: نامبرده در تحقیقات اولیه به سرقت دینام کشف شده اعتراف و در تحقیقات تخصصی به ۶ فقره سرقت داخل خودرو با همدستی شخصی دیگر اعتراف کرد.

وی اظهار داشت: در ادامه تحقیقات، همدست متهم و خریدار اموال مسروقه نیز شناسایی و پس از کسب دستور مقام قضایی دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تویسرکان گفت: در این خصوص پرونده ای تشکیل و به دادگستری ارسال که پس از سیر مراحل قانونی و قضائی هر سه متهم روانه زندان شدند.

کد مطلب 4244959

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