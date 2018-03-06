تیم بوئین زهرا قهرمان لیگ فوتسال امید های استان شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابت های لیگ فوتسال امیدهای استان، تیم پاسارگاد بوئین زهرا با ۹ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و بعنوان نماینده استان فصل آینده در رقابت های زیر گروه کشور به میدان می‌رود.

تیم های مقاومت و شهدای زینبیه قزوین هم با ۶ و ۳ امتیاز عناوین دوم و سوم را کسب کردند.

این رقابت ها با شرکت ۳ تیم برگزار شد.

نفرات برتر اولین دوره مسابقات کراس فیت استان مشخص شدند

در پایان این رقابت ها، علی عبیدّاوی قهرمان شد.

علیرضا قدیری و علیرضا عباسی هم دوم و سوم شدند.

این رقابت ها با شرکت ۲۱ ورزشکار در خانه کراس فیت استان برگزار شد.

تیم منتخب استان با هدایت یدالله سلطانی و حامد الماسی وند، ۱۷ و ۱۸ اسفند در رقابت های قهرمانی کشور در تهران شرکت می کند.

تیم شهر صنعتی البرز قهرمان مسابقات طناب کشی کارگری استان شد

در پایان این رقابت ها تیم شهر صنعتی البرز مقام قهرمانی را کسب کرد، تیم های آتش نشانی قزوین پاکنام هم دوم و سوم شدند.

این رقابت ها زیر نظر هیئت ورزش کارگری استان با شرکت ۵۴ ورزشکار در قالب ۶ تیم در سالن کارگران الوند برگزار شد.