کشف بیش از ۷۰ هزار عدد انواع موادمحترقه در نهاوند

سرهنگ منصور ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در پی اخبار رسیده مبنی بر اینکه شخصی به هویت معلوم نسبت به نگهداری مواد محترقه غیرمجاز در منزل خود اقدام و قصد توزیع و فروش آن بین شهروندان را دارد موضوع به صورت ویژه دردستور کار پلیس اطلاعات شهرستان قرارگرفت.

وی افزود: ماموران پلیس اطلاعات در اقدامی غافلگیرانه با هماهنگی مقام قضایی نسبت به بازرسی منزل اقدام و تعداد ۵۴ هزار و ۴۰۶ عددترقه غیرمجاز را کشف و دو نفر را دراین خصوص دستگیر و به یگان انتظامی دلالت دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: طی عملیات دیگری ماموران کلانتری ۱۱ شهرستان نهاوند نیز موفق شدند تعداد ۱۶ هزار و ۵۰۰ عدد ترقه را از مغازه ای درسطح شهر کشف کردند که دراین خصوص یک نفر دستگیر شد.

سرهنگ ملکی گفت: هیچ مجوزی در دین و قانون ما برای مزاحمت، سر و صدا و ایراد صدمه به خود و دیگران وجود ندارد لذا تلاش کنیم از هرگونه اعمال وحرکاتی که موجب سلب آسایش عمومی و مزاحمت برای دیگران می شود خودداری کنیم.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند از همه شهروندان خواست با رعایت حقوق دیگران از به خطر انداختن جان خود، فرزندان و دیگر افراد جامعه به شدت پرهیز کنند.