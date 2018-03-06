انهدام باند سارقان منزل در همدان و کشف ۳۳ فقره سرقت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بخشعلی کامرانی صالح پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع سرقت های متعدد منزل در محله های همدان در ایام پایانی هفته و سرقت طلا، وجه نقد و اشیای کم حجم و با ارزش، شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سردار کامرانی صالح بیان داشت: طی بررسی دوربین های امنیتی سطح شهر، یک دستگاه سواری پراید در تمامی صحنه های سرقت مشاهده و با استعلامات لازم مشخص شد خودرو در حال حاضر در اختیار فردی سابقه دار، اهل و ساکن یکی از استان های همجوار است.

وی گفت: طی رصد طولانی مدت ماموران پلیس، محرز شد که باند سارقان با خودرو سواری پراید به صورت کاملا حرفه ای و بیشتر در روزهای پایانی هفته از یکی از استان های غربی به قصد سرقت به شهر همدان وارد می شوند.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: در همین رابطه ۳ اکیپ پلیس آگاهی در ورودی شهر همدان مستقر شد و به محض ورود خودروی مذکور به شهر، ماموران با ایجاد ترافیک صوری، ‌ خودروی سارقان را در میان خودروهای دیگر قرار داده و در یک عملیات غافلگیرانه، هر ۳ سرنشین که همگی دارای سوابق کیفری بودند، دستگیر شدند.

وی ادامه داد: طی بازرسی از خودرو و متهمان، آلات و ادوات ارتکاب جرم از جمله دیلم، انواع پیچ گوشتی، قمه، چاقو، اسپری، کلاه و ماسک کشف شد.

سردار کامرانی صالح در ادامه بیان داشت: متهمان در بازجویی های پلیسی به ۳۳ فقره سرقت منزل در سطح شهر همدان به ارزش ۴ میلیارد و ۱۲۰ میلیون ریال اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان اظهار داشت: محل های سرقت و مال باختگان با راهنمایی سارقان شناسایی و پرونده تکمیلی به دادسرا ارسال و متهمان با قرار قانونی روانه ندامتگاه مرکزی همدان شدند.