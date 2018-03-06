دستگیری ۴۳ متهم در شهرستان اسدآباد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ اسماعیل جمشیدی اظهار داشت: در پی استمرار اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به ویژه منطقه ای که با هدف ناامن کردن محلات جرم خیز، پاکسازی نقاط آلوده و ارتقاء احساس امنیت در بین شهروندان انجام می شود، یگان های انتظامی شهرستان اسدآباد با بهره گیری از توان و امکانات موجود به اجرای طرح های مربوطه پرداختند.

وی افزود: در راستای اجرای این گونه طرح ها، پلیس به توفیقات و کشفیات چشمگیری از جمله جمع آوری تعداد چشمگیری اقلام ضد فرهنگی، کشف ۳۵۰۰ نخ انواع سیگار، یک هزار و ۵۹۳ عدد انواع ترقه، یک هزار و ۵۵۴ عدد انواع قرص غیرمجاز و مقداری مواداولیه ساخت ترقه دست ساز کشف و تعداد ۱۲ نفر معتاد وخرده فروش موادمخدر، ۱۲ نفر جلبی، ۴ نفر سارق، ۱۵ نفر درحوزه سایرجرائم دستگیر و ۱۱ فقره سرقت نیز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسدآباد همچنین از توقیف محموله گوسفند قاچاق به ارزش بیش از ۵۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ اسماعیل جمشیدی اظهار داشت: عوامل گشت مبارزه با قاچاق کالا وارز پلیس آگاهی شهرستان باهدف اجرای طرح های مقابله با قاچاق احشام درسطح محورهای مواصلاتی حضور یافته و به کنترل خودروهای عبوری پرداختند.

وی افزود: حین اجرای طرح، ماموران پلیس به یک دستگاه خاور ایسوزو درحال حرکت مشکوک شدند و بلافاصله پس ازهماهنگی بامراجع قضایی آن را متوقف کردند.

سرهنگ جمشیدی در ادامه بیان داشت: طی بازرسی از خودرو توقیف شده، تعداد ۴۹ راس گوسفند قاچاق و غیرمجاز که فاقد هرگونه مدارک و مجوز حمل بود کشف و علاوه بر توقیف کامیون مورد بحث، راننده نیز دستگیرشد.

سرهنگ جمشیدی گفت: ارزش محموله احشام توقیفی برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۵۰۰ میلیون ریال برآوردشد.