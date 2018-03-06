راه درمان فقر در جامعه بازگشت به تعالیم الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در دیدار با مدیران کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) خراسان جنوبی اظهار داشت: مبارزه با رنج و فقر در صحنه میدانی بسیار سخت و خسته کننده است اما وقتی علاج می شود که با علت فقر مبارزه شود.

وی، فقر را علت یک مسئله بینشی دانست و گفت: طبق جهان شناسی، انسان شناسی و دیدگاه پیامبران، محور و مرکز همه موجودات انسان بوده و همه چیز باید در خدمت آن باشد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: اگر این بینش در همه جا حاکم باشد همه چیز ابزاری برای رسیدن انسان به هدفش قرار می گیرد.

عبادی با بیان اینکه متاسفانه بینش ها افراطی و انحرافی است و به زاویه انسانیت کار ندارند، عنوان داشت: در حال حاضر بیشتر بینش ها پایبند جهل و هوای نفس و دارای تفکر مادی است.

تفکر لیبرالی آفت جامعه است

وی با بیان اینکه در این بینش تنها هوای نفس مهم است، بیان داشت: این انسان تفکرش در خودپرستی، مال پرستی و پول پرستی بوده و به انسان و ارزش های انسانی کاری ندارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه جامعه فرعونی، قارونی و چاپلوسی در جامعه حکم فرما باشد هیچ چیز درست نمی شود، بیان کرد: تمام جنایات دنیا معلول تفکرات قارونی و فروعونی است و امروز این تفکر بسیار بیشتر شده است.

عبادی ادامه داد: امروز در تمام دنیا مردم از گرسنگی می میرند و امنیت ندارند چراکه قارون ها می خواهند سرزمین ها را تصرف کنند و استکبار دیوانه با خودپرستی و مال پرستی این جنایات، بیماری ها و قحطی ها را بر سر بشر آورده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی برگ افتخاری برای ملت ایران بود، افزود: بعد از اینکه این انقلاب مشکلات زیادی را پشت سرگذاشته در کار فقرا مانده است چراکه بینش مال پرستی و لیبرالی در جامعه وجود دارد.

انقلاب اسلامی برگ افتخاری بود که ملت ایران آفریدند اما بعد از اینکه بسیاری از مشکلات را پشت سر گذاشته و پیشرفت کرده ایم در کار فقرا مانده ایم چرا که بینش غلط مال پرستی و لیبرالی در جامعه وجود دارد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز در ادارات حرف مدیر ملاک بوده و اجرای قانون بر مدیریت حاکم نیست، عنوان داشت: آسیب هایی از جمله اختلاس ها، حقوق های نجومی، دزدی ها و انواع دغل بازی ها به بخاطر این تفکر است.

عبادی با اشاره به اینکه امروز عده ای می دزدند و عده ای دیگر فقیر و دستشان دراز است، بیان داشت: این در حالی است که در کشور همه امکانات و منابع در کشور وجود دارد.

وی، تفکر لیبرالی را آفت جامعه امروز عنوان کرد و افزود: این آفت با هیچ چیز جز با تغییر در نگرش، بازگشت به تعالیم الهی و اجرای عدالت علاج نمی شود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی، علاج درد جانکاح مردم و فقر جامعه را بازگشت به تعالیم پیامبران دانست و افزود: اولیای خدا ما را از دنبال روی نفس برحذر داشتند و ریشه اصلی در بینش انسانی و مسائل فرهنگی و جهان شناسی است که همه بدبختی و خوشبختی در این ها رقم می خورد.