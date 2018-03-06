به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر سه شنبه در چهارمین نشست علمی- تخصصی پژوهشهای باستانشناسی معدن چهر آباد در محل ساختمان شماره ۲ استانداری زنجان، افزود: چهار دوره کاوش در معدن چهر آباد زنجان انجامشده است.
وی اظهار کرد: زنجان بهعنوان یکی از قطبهای اصلی در حوزه باستانشناسی معدنی است و در قالب تفاهمنامه کمکهای فنی و مالی برای ارتقای نحوه حفاظت از مردان نمکی دریافت میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: معدن نمک چهرآباد زنجان تنها محوطه باستانی شناخته شده در ایران است که مدارک قابل توجهی ازاستخراج نمک از دوران پیش و پس از اسلام را داراست.
رحمتی با اشاره به کشف شش مومیایی در معدن چهره آباد زنجان، افزود: شهر و استان زنجان در شکلگیری تمدن بزرگ فرهنگی ایران نقش بسیار خوبی را داشته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان گفت: از سال ۸۹ فعالیتهای پژوهشی معدن چهر آباد با حضور کارشناسان آلمانی آغازشده و پژوهشهای مختلفی در چهر آباد انجامشده و در این بازه زمانی سخنرانیها، مقالات و سمینارهای مختلفی در این زمینه اجراشده است.
رحمتی با بیان اینکه مرد نمکی در حوزه پژوهشهای باستانشناسی موفقیتهای مطلوبی داشته و دستیابی به عمق فرهنگ، تمدن، تاریخ منطقه و اسناد تاریخی هدف مهم این پژوهشها است، افزود: با توجه به مذاکرات اولیه با اخذ موافقت پژوهشگاه میراث فرهنگی با کمک طرف آلمانی، اولین مرکز باستانشناسی معدنی در زنجان راهاندازی میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به فرایند یک اثر در فهرست آثار جهانی، افزود: ثبت ملی مرد نمکی چهار مقدمهای برای ثبت این اثر در عرصه جهانی شده است، زیرا آثار باید اول ثبت ملی شود و بعد ثبت جهانی میشود.
در این نشست تفاهمنامه همکاری موزه ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی، موزه معدنکاری بوخوم آلمان و موزه مرکزی رومی – آلمانی ماینز و موزه باستان شناسی فرانکفورت و موزه علوم طبیعی وین منعقد شد و این تفاهم نامه به منظور برای ارتقای سطح مرمت و حفاظت از اشیای تاریخی زنجان به صورت مشترک اجرا میشود.
راه اندازی نمایشگاههای متقابل در آلمان و زنجان از آثار باستان شناسی معدن چهرآباد از بندهای این تفاهم نامه است.
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