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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۱۰

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان:

نخستین مرکز باستان‌شناسی معدنی در زنجان راه‌اندازی می شود

نخستین مرکز باستان‌شناسی معدنی در زنجان راه‌اندازی می شود

زنجان- مدیرکل میراث فرهنگی زنجان گفت: با توجه به مذاکرات اولیه با اخذ موافقت پژوهشگاه میراث فرهنگی نخستین مرکز باستان‌شناسی معدنی در زنجان راه‌اندازی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی ظهر سه شنبه در چهارمین نشست علمی- تخصصی پژوهش‌های باستان‌شناسی معدن چهر آباد در محل ساختمان شماره ۲ استانداری زنجان، افزود: چهار دوره کاوش در معدن چهر آباد زنجان انجام‌شده است.

وی اظهار کرد: زنجان به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی در حوزه باستان‌شناسی معدنی است و در قالب تفاهم‌نامه کمک‌های فنی و مالی برای ارتقای نحوه حفاظت از مردان نمکی دریافت می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان زنجان گفت: معدن نمک چهرآباد زنجان تنها محوطه باستانی شناخته شده در ایران است که مدارک قابل توجهی ازاستخراج نمک از دوران پیش و پس از اسلام را داراست.

رحمتی با اشاره به کشف شش مومیایی در معدن چهره آباد زنجان، افزود:  شهر و استان زنجان در شکل‌گیری تمدن بزرگ فرهنگی ایران نقش بسیار خوبی را داشته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان گفت: از سال ۸۹ فعالیت‌های پژوهشی معدن چهر آباد با حضور کارشناسان آلمانی آغازشده و پژوهش‌های مختلفی در چهر آباد انجام‌شده و در این بازه زمانی سخنرانی‌ها، مقالات و سمینارهای مختلفی در این زمینه اجراشده است.

رحمتی با بیان اینکه مرد نمکی در حوزه پژوهش‌های باستان‌شناسی موفقیت‌های مطلوبی داشته و دست‌یابی به عمق فرهنگ، تمدن، تاریخ منطقه و اسناد تاریخی هدف مهم این پژوهش‌ها است، افزود: با توجه به مذاکرات اولیه با اخذ موافقت پژوهشگاه میراث فرهنگی با کمک طرف آلمانی، اولین مرکز باستان‌شناسی معدنی در زنجان راه‌اندازی می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان زنجان با اشاره به فرایند یک اثر در فهرست آثار جهانی، افزود: ثبت ملی مرد نمکی چهار مقدمه‌ای برای ثبت این اثر در عرصه جهانی شده است، زیرا آثار باید اول ثبت ملی شود و بعد ثبت جهانی می‌شود.

 در این نشست تفاهم‌نامه همکاری موزه ملی ایران، سازمان میراث فرهنگی، موزه معدنکاری بوخوم آلمان و موزه مرکزی رومی – آلمانی ماینز و موزه باستان شناسی فرانکفورت و موزه علوم طبیعی وین منعقد شد و این تفاهم نامه به منظور برای ارتقای سطح مرمت و حفاظت از اشیای تاریخی زنجان به صورت مشترک اجرا می‌شود.

 راه اندازی نمایشگاه‌های متقابل در آلمان و زنجان از آثار باستان شناسی معدن چهرآباد از بندهای این تفاهم نامه است.

کد مطلب 4244971

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