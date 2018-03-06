تشدید نظارتهای بهداشتی دامپزشکی قزوین در ایام پایانی سال آغاز شد

محمد فرحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به در پیش بودن ایام منتهی به نوروز و افزایش میزان عرضه و تقاضای فرآورده های خام دامی در این ایام، نظارتهای بهداشتی اداره دامپزشکی قزوین بر مراکز عرضه فرآورده های خام دامی و رستورانها تشدید خواهد شد.

وی افزود: درپی اجرای سیاستهای سازمان دامپزشکی کشور و در راستای تقویت چرخه نظارت بهداشتی بر واحد های استحصال، تولید، فرآوری حمل وعرضه فرآورده های خام دامی وتشکیل ستاد نوروزی، مقرر شد ۲۶ اکیپ ثابت و سیار نظارت بهداشتی و قرنطینه ای در سطح استان، اقدامات وبرنامه های مربوط به نظارت بر واحد های عرضه فرآورده های خام دامی و رستورانها را از ۱۵ اسفندماه لغایت ۱۵ فروردین ماه سال آینده از ابتدای روز تا ساعات پایانی شب برعهده گیرند.

فرحی ضمن تشکر از همراهی عموم مردم با دامپزشکی تاکید کرد: هم استانیهای محترم میتواننددر صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی ویا نیاز به مشاوره در حیطه وظایف تعریف شده دامپزشکی، از طریق شماره تلفن ۱۵۱۲ ویا شماره پیامک ۵۰۰۰۱۵۱۲ با اداره کل دامپزشکی استان قزوین در ارتباط باشند.

فرحی تشریح کرد: یکی از وظایف اداره کل دامپزشکی استان قزوین نظارت بر بهداشت عمومی می باشد که بازرسی بهداشتی واحدهای تولیدی، استحصال، حمل وعرضه فرآورده های خام دامی واعمال نظارت بهداشتی بر مراکزپرورش دام وصنایع وابسته، ازجمله این وظایف است ودامنه این نظارتها شامل کشتارگاه های دام وطیور، مراکز عرضه، رستورانها، کارخانجات فرآوری، خودروهای حمل گوشت وفرآورده های خام دامی و...می باشد که از طریق بکارگیری بازرسین بهداشتی دامپزشکی وناظرین ذبح شرعی برای انجام معاینات قبل وپس از کشتار ونظارت بر فرایند تولید تا عرضه گوشت قرمز، سفید وآلایش خوراکی انجام می گیرد.

وی در بخش دیگری از صحبتهایش اظهار کرد: نظارت بهداشتی بر واحدهای عرضه فرآورده های خام دامی شامل کارایی وفعال بودن سیستم برودتی در مراکز عرضه «بصورت تازه ومنجمد»، رستورانها، مراکز فروش شیر ومشتقات لبنی، از سوی بازرسین بهداشتی اداره کل دامپزشکی، بر اساس برنامه تدوین شده صورت می گیرد.

وی تاکید کرد: نظارت بر خودروهای حمل فرآورده های خام دامی شامل بررسی شرایط بهداشتی خودروهای حمل، مناسب بودن سیستم برودتی وثبت دما، صدور گواهی بهداشتی، کد رهگیری وهمچنین صدور مجوز حمل محموله پس از تایید بازرسین بهداشتی از مراکز استحصال به واحد های عرضه داخل وخارج از استان، رعایت زنجیره سرد بصورت مستمر و روزانه در حال اجرا می باشد.

فرآورده های خام دامی درصورت عدم رعایت ضوابط وموازین بهداشتی همچون : زنجیره سرد، زمان تولید، استحصال، فرآوری، حمل ونقل، نگهداری، عرضه وحتی درهنگام مصرف می توانند به علت فساد میکروبی، شیمیایی وسایر مخاطرات، خود عامل بسیاری از بیماری های با منشاءغذایی، از قبیل مسمومیت غذایی، عفونت روده ای واسهال وهمچنین باعث بروز بسیاری از بیماریهای قابل انتقال از دام به انسان مانند تب مالت، کیست هیداتیک، تب کریمه- گنگو، انگل های روده ای و... شوند که سلامت مصرف کننده را به خطر می اندازد.