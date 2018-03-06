نقشه راه همکاری اقتصادی بین ایران و عراق ترسیم شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، محمد شریعتمداری و هیات همراه، یکی از عوامل مهم در توسعه همکاری اقتصادی بین دو کشور دانست و افزود: با ایجاد خطوط اعتباری و اقدامات جدید، امکان حل مسأله تعامل بانکی بین دو کشور وجود دارد.

وی بر ضرورت تعریف کردن یک سقف مناسب برای فعالیت های اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد و گفت: در حال حاضر حجم مبادلات تجاری (غیر نفتی) بین دو کشور 6 میلیارد دلار است که این رقم در شان دو کشور همسایه و مرزهای گسترده‌های آن‌ها نیست.

شریعتمداری بیان کرد: برای تحقق توسعه اقتصادی بین دو کشور باید مناسبات از روابط ساده تجاری به روابط پیچیده تر در زمینه های فنی و مهندسی و همکاری صنعتی و ساختمان سازی گسترش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به منظور توسعه مناسبات اقتصادی به ویژه در حوزه فنی و مهندسی پیشنهاد تشکیل یک هیات مشترک کرد که وزیر مسکن و شهرسازی عراق از این پیشنهاد استقبال کرد.

خانم آن نافع در این دیدار همچنین بر ضرورت پایدار کردن همکاری های اقتصادی بین دو کشور تاکید کرد.

وزیر مسکن و شهرسازی عراق همچنین در پاسخ به خواست وزیر ایرانی در خصوص مطالبات معوقه مالی شرکت های ایرانی فعال درعراق گفت : برای رفع این مشکلات و پرداخت مطالبات مالی تلاش می کند.