ویژگی دانشمند مسلمان شایسته دریافت جایزه جهانی پیامبر اعظم (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه کمیته تخصصی بررسی نحوه اهدای «جایزه جهانی پیامبر اعظم (ع)» امروز سهشنبه به ریاست محمدرضا مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور جمعی از اعضای این شورا و صاحبنظران علمی و فرهنگی در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه؛ منصور کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، گزارشی از اقدامات انجام شده به منظور اصلاح و تبیین روش برخی معیارها و مفاهیم در مورد این جایزه ارائه کرد.
وی گفت: ارتقای نقش نهادهای غیردولتی فعال در حوزه علم و فنآوری از نکات مهم این آییننامه است.
در ادامه این جلسه، مخبر دزفولی گفت: هدف اصلی ما شفافسازی و ابهامزدایی از برخی تعاریف موجود در آئیننامه است.
وی افزود: دانشمندی که برای اهدای جایزه جهانی پیامبر اعظم (ص) برگزیده میشود باید نمادی از روحیه علمدوستی و خودباوری یک عالم مسلمان باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: نظرات ارائه شده توسط نخبگان علمی و فرهنگی در این زمینه، مبتنی بر نظرات کارشناسی است.
عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: هدف از اعطای این جایزه بازآفرینی روحیه خودباوری و عزتنفس در میان جامعه علمی مسلمانان است.
وی افزود: دانشمند مسلمانی که شایسته دریافت این جایزه شناخته میشود، باید به جامعه مسلمین خدماتی را ارائه داده باشد.
سپس، اعضاء به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن می توان به، انعطاف در معیارها و شاخصهای گزینش، رتبهبندی و ارزشگذاری معیارها و شاخصها، لزوم انطباق آئیننامه و اساسنامه، نگاه به حوزههای نوپدید علم و فناوری و اکتفاء نکردن به نگارش مقالات و در نظر گرفتن فرآورده و ارزش افزوده حاصل از فعالیت علمی فرد نامزد دریافت جایزه اشاره کرد.
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