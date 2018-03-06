به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان زیراهی صبح سهشنبه در نشست هماهنگی برنامههای راهیان نور دریایی با بیان اینکه مدیون شهدای ایران اسلامی هستیم اظهار کرد: راهیاننور یک سرمایهگذاری امنیتی، فرهنگی و دفاعی است.
وی با بیان اینکه جوانان ایران اسلامی شهید شدن در راه کشور را ایثار میدانند، افزود: خوشبختانه در جزیره خارگ همکاری بسیار خوبی وجود دارد و شاهد برگزاری باکیفیت راهیان نور هستیم.
زیراهی تصریح کرد: نباید از دو هدف دور شویم، یکی از از اهداف اصلی ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت خارگ است، صادرات نفت کشور هیچگاه از این جزیره قطع نشد و این فرهنگ باید ترویج داده شود.
فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: همه ظرفیت های جزیره خارگ برای زائران راهیان نور مانند سال های گذشته بکار گرفته شود و در این زمینه باید مستند سازی ویژه صورت پذیرد.
وی یادآور شد: هم اکنون ایران اسلامی بهعنوان یکی از امنترین کشورهای جهان است و این نشان از عزم سربازان خادم ملت شریف ایران برای ارامش و امنیت ملت شریف ایران اسلامی است.
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