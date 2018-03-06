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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۲۱

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه:

همه ظرفیت‌های جزیره خارگ برای زائران راهیان نور بکارگیری شود

همه ظرفیت‌های جزیره خارگ برای زائران راهیان نور بکارگیری شود

بوشهر - فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: همه ظرفیت‌های جزیره خارگ برای زائران راهیان نور بکارگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رمضان زیراهی صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های راهیان نور دریایی با بیان اینکه مدیون شهدای ایران اسلامی هستیم اظهار کرد: راهیان‌نور یک سرمایه‌گذاری امنیتی، فرهنگی و دفاعی است.

وی با بیان اینکه جوانان ایران اسلامی شهید شدن در راه کشور را ایثار می‌دانند، افزود: خوشبختانه در جزیره خارگ همکاری بسیار خوبی وجود دارد و شاهد برگزاری باکیفیت راهیان نور هستیم.

زیراهی تصریح کرد: نباید از دو هدف دور شویم، یکی از از اهداف اصلی ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت خارگ است، صادرات نفت کشور هیچ‌گاه از این جزیره قطع نشد و این فرهنگ باید ترویج داده شود.

فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اضافه کرد: همه ظرفیت های جزیره خارگ برای زائران راهیان نور مانند سال های گذشته بکار گرفته شود و در این زمینه باید مستند سازی ویژه صورت پذیرد.

وی یادآور شد: هم اکنون ایران اسلامی به‌عنوان یکی از امن‌ترین کشورهای جهان است و این نشان از عزم سربازان خادم ملت شریف ایران برای ارامش و امنیت ملت شریف ایران اسلامی است.

کد مطلب 4244983

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