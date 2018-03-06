اولین مترجمان قرآن ایرانیان بوده اند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی، رییس هیات مدیره دانشگاه آزاد اسلامی در آیین جشنواره ملی قرآنی شیخ طبرسی که صبح امروز سه شنبه ۱۵ اسفند ماه برگزار شد، گفت: برای بنده توفیقی است که در خدمت مردم و قرآنیان به ویژه فرزند ارجمند علامه بزرگوار حضرت آیت الله جوادی آملی ارجمند باشم و از اصحاب فرهنگ دانشگاه آزاد که این اجتماع را تشکیل دادند تشکر می کنم.

وی با ارائه مقدمه ای درباره سابقه تاریخی قرآن اظهار داشت: در بین کتب آسمانی تنها کتابی که شکی به آن نیست، کتاب مقدس مسلمانان است. در ایران قدیم پیامبری به نام حضرت زرتشت بوده که مورد تصدیق پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) بوده است و در تاریخ مستند است که اوستا کتاب زرتشت پیامبر توسط اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد.

ولایتی با تأکید براینکه تنها کتاب مورد وثوق بین ادیان قرآن است، تصریح کرد: اعتبار و وثاقت بقیه ادیان نیز به اعتبار قرآن و پیامبر اکرم است و بقیه پیامبران تاریخ زندگانی شان به صورت واقع مشخص نیست و تنها دینی که پیامبرش، حضور و زندگانی اش دقیق با مستندات تاریخ همخوانی دارد، پیامبر اسلام است و چون قرآن گذشتگان را تأیید کرده آن پیامبران و کتابهای آنان مورد تأیید قرار گرفته اند.

وی در مبحثی دیگر به بیان تاریخ ترجمه و تفسیر قرآن پرداخت و اظهار داشت: تا قرن چهارم هیچ ترجمه ای از قرآن نبود. در زمان سامانیان از علمای ماورا النهر اجازه تفسیر قرآن به زبان فارسی داده شد که با اجازه علما تفسیر طبری به زبان فارسی نوشته شد. بنابراین فتوای ترجمه قرآن به زبان فارسی در زمان سامانیان انجام شد و این افتخار ایرانیان است که اولین قومی که قرآن را به فارسی ترجمه کرده اند، ایرانیان بوده اند.

وی با اشاره به تفسیر کبیر امام فخر رازی به عنوان طولانی ترین تفسیر اهل سنت افزود: امام فخر رازی تفسیر کبیر و مطول ترین تفاسیربین اهل سنت را در قرن ششم داشته است. همچنین در تشیع تفسیر شیخ طوسی در قرن چهار و پنج در عهد آل بویه و در خراسان انجام شد که دو کتاب تهذیب و استبصار از شیخ طوسی جزو چهار کتب اربعه شیعه می باشد که تحت تأثیر آن تفسیر مجمع البیان نوشته شد و در دوره معاصر نیز علامه طباطبایی تفسیر المیزان و مطول ترین تفسیر در تاریخ اسلام را نگاشته است.

وی با بیان اینکه هرچیزی که قرآن گفته در عالم قطعیت دارد، گفت: قرآن، کتاب نجوم و شیمی و طب نیست ولی هرآنچه که در خصوص علوم گفته است، مطابق با واقعیت است. در خصوص مراحل مختلف جنین نیز هر آنچه گفته با واقعیت مطابقت دارد.

ولایتی در پایان با اشاره به اینکه قرآن و اهل بیت عصمت دو مرکز ثقل هستند، خاطر نشان کرد: تفسیرهای مختلفی از قرآن ارائه شده و هرکسی برای اینکه دینش را ادا کند از همان زاویه ای که بوده به تفسیر این کتاب همت گماشته است. در حدیثی گفته شده تفسیر قرآن را باید از اهل الذکر پرسید که مصداق اعظمش اهل بیت هستند که اگر در مرکز توجه قرار دهیم هرگز گمراه نخواهیم شد.