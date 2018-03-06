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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۴

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبر داد؛

پیگیری برای دستگیری سارقان بانک رسالت مشهد

پیگیری برای دستگیری سارقان بانک رسالت مشهد

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: پیگیری ها برای دستگیری سارقان بانک رسالت مشهد ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قادر کریمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به سرقت مسلحانه صبح امروز از یکی از بانک های مشهد اظهار کرد: حدود ساعت ۱۰ صبح سه شنبه مردی موتور سوار با یک دستگاه موتورسیکلت که لباس و شال مشکی رنگ بر تن داشت  وارد بانک رسالت شعبه خیابان احمدآباد مشهد شد.

وی افزود: راکب موتورسیکلت در داخل بانک با اسلحه  در دست اقدام به تهدید مشتریان و کارکنان کرد و برابر تحقیقات اولیه حدود۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان وجه نقد را به سرقت برد .

فرمانده انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: سارق بلافاصله از بانک بیرون زده و با موتورسیکلت هندا قرمز رنگ از محل متواری شد.

کریمی تاکید کرد: ماموران انتظامی با سرعت در محل حادثه حضور یافتند و پیگیری ها برای دستگیری سارقان ادامه دارد.

کد مطلب 4244990

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