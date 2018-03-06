به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ناظر صبح سهشنبه در نشست هماهنگی اردوهای راهیان نور دریایی اظهار داشت: از حضور کاروانهای راهیان نور در حوزه اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت باید بیشترین بهرهبرداری را داشته باشیم.
وی افزود: برای اولین بار و با تلاش صدا و سیما مرکز استان بوشهر حضور کاروان راهیان نور دریایی جزیره خارگ در مرکز استان و صدا و سیمای مرکز پخش مستقیم خواهد شد.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر خاطرنشان کرد: در حال برنامه ریزی برای ایجاد زیرساختهای دائمی پخش زنده از جزیره خارگ و در حوزههای مختلف بهویژه نفت هستیم.
وی تصریح کرد: دو مستند ٣٠ دقیقهای از حضور راهیان نور دریایی خارگ در سال جاری ساخته خواهد شد.
ناظر بیان کرد: ستاد مرکزی راهیان نور با محوریت هفت استان در صدا و سیما راه اندازی شده است و تاکنون بیش از ۵٠٠ ارتباط بین استانی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: خالصانه و صادقانه باید در این حوزه ورود کنیم و امیدوار هستیم به بهترین نحو برگزار شود.
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