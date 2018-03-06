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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۲۰

اردوهای راهیان نور دریایی از صداوسیمای استان پخش مستقیم می‌شود

اردوهای راهیان نور دریایی از صداوسیمای استان پخش مستقیم می‌شود

بوشهر - مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر گفت: برای اولین بار اردوهای راهیان نور دریایی از صداوسیمای استان پخش مستقیم می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ناظر صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی اردوهای راهیان نور دریایی اظهار داشت: از حضور کاروان‌های راهیان نور در حوزه اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت باید بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم.

وی افزود: برای اولین بار و با تلاش صدا و سیما مرکز استان بوشهر حضور کاروان راهیان نور دریایی جزیره خارگ در مرکز استان و صدا و سیمای مرکز پخش مستقیم خواهد شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر خاطرنشان کرد: در حال برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های دائمی پخش زنده از جزیره خارگ و در حوزه‌های مختلف به‌ویژه نفت هستیم.

وی تصریح کرد: دو مستند ٣٠ دقیقه‌ای از حضور راهیان نور دریایی خارگ در سال جاری ساخته خواهد شد.

ناظر بیان کرد: ستاد مرکزی راهیان نور با محوریت هفت استان در صدا و سیما راه اندازی شده است و تاکنون بیش از ۵٠٠ ارتباط بین استانی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: خالصانه و صادقانه باید در این حوزه ورود کنیم و امیدوار هستیم به بهترین نحو برگزار شود.

کد مطلب 4244992

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