به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین ناظر صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی اردوهای راهیان نور دریایی اظهار داشت: از حضور کاروان‌های راهیان نور در حوزه اعتلای فرهنگ ایثار و شهادت باید بیشترین بهره‌برداری را داشته باشیم.

وی افزود: برای اولین بار و با تلاش صدا و سیما مرکز استان بوشهر حضور کاروان راهیان نور دریایی جزیره خارگ در مرکز استان و صدا و سیمای مرکز پخش مستقیم خواهد شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز بوشهر خاطرنشان کرد: در حال برنامه ریزی برای ایجاد زیرساخت‌های دائمی پخش زنده از جزیره خارگ و در حوزه‌های مختلف به‌ویژه نفت هستیم.

وی تصریح کرد: دو مستند ٣٠ دقیقه‌ای از حضور راهیان نور دریایی خارگ در سال جاری ساخته خواهد شد.

ناظر بیان کرد: ستاد مرکزی راهیان نور با محوریت هفت استان در صدا و سیما راه اندازی شده است و تاکنون بیش از ۵٠٠ ارتباط بین استانی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: خالصانه و صادقانه باید در این حوزه ورود کنیم و امیدوار هستیم به بهترین نحو برگزار شود.