معاون جدید آب و آبفای وزارت نیرو معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در ­حکم وزیر نیرو خطاب به سروش آمده است؛

با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان معاون آب و آبفا وزارت نیرو منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با همکاری سایر معاونین، مدیران عامل شرکت‌های مادر تخصصی، مدیران ذیربط و جلب مشارکت همه­­ذینفعان صنعت آب و فاضلاب در چارچوب برنامه‌های وزیر نیرو در حوزه آب و پساب در دولت دوازدهم، تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تحقق کامل برنامه‌های تحت مدیریت با تأکید بر اولویت‌های عمومی و تخصصی مندرج در پیوست این حکم در راستای پایداری فنی، اقتصادی و زیست محیطی آب کشور اهتمام ویژه به عمل آورید.

وزیر نیرو همچنین در حکم جداگانه ای رضا انجم شعاع­­ معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو را در سمت خود ابقا کرد.

