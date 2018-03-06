معاون جدید آب و آبفای وزارت نیرو معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در حکم وزیر نیرو خطاب به سروش آمده است؛
با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان معاون آب و آبفا وزارت نیرو منصوب میشوید.
انتظار میرود با همکاری سایر معاونین، مدیران عامل شرکتهای مادر تخصصی، مدیران ذیربط و جلب مشارکت همهذینفعان صنعت آب و فاضلاب در چارچوب برنامههای وزیر نیرو در حوزه آب و پساب در دولت دوازدهم، تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تحقق کامل برنامههای تحت مدیریت با تأکید بر اولویتهای عمومی و تخصصی مندرج در پیوست این حکم در راستای پایداری فنی، اقتصادی و زیست محیطی آب کشور اهتمام ویژه به عمل آورید.
وزیر نیرو همچنین در حکم جداگانه ای رضا انجم شعاع معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو را در سمت خود ابقا کرد.
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