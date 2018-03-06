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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۰۷

با حکم وزیر نیرو؛

معاون جدید آب و آبفای وزارت نیرو معرفی شد

معاون جدید آب و آبفای وزارت نیرو معرفی شد

وزیر نیرو با قدردانی­­­­ از خدمات رحیم میدانی معاون سابق آب وآبفا، با صدور حکمی عباس سروش را به عنوان معاون جدید آب و آبفای وزارت نیرو منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در ­حکم وزیر نیرو خطاب به سروش آمده است؛

با عنایت به مراتب تعهد، شایستگی و سوابق ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان معاون آب و آبفا وزارت نیرو منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با همکاری سایر معاونین، مدیران عامل شرکت‌های مادر تخصصی، مدیران ذیربط و جلب مشارکت همه­­ذینفعان صنعت آب و فاضلاب در چارچوب برنامه‌های وزیر نیرو در حوزه آب و پساب در دولت دوازدهم، تقدیمی به مجلس شورای اسلامی، نسبت به تحقق کامل برنامه‌های تحت مدیریت با تأکید بر اولویت‌های عمومی و تخصصی مندرج در پیوست این حکم در راستای پایداری فنی، اقتصادی و زیست محیطی آب کشور اهتمام ویژه به عمل آورید.

وزیر نیرو همچنین در حکم جداگانه ای رضا انجم شعاع­­ معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو را در سمت خود ابقا کرد.
 

کد مطلب 4244994
فرشته رفیعی

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