حجت‌الاسلام محمد علی سلم‌آبادی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: ثبت‌نام برای اعتکاف از ۲۰ اسفندماه آغاز و تا پنجم فروردین ادامه دارد.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی با اشاره به اینکه اعتکاف در روزهای ۱۱، ۱۲ و ۱۳ فروردین ماه ۹۷ برگزار می‌شود، بیان کرد: افراد برای ثبت‌نام می‌توانند به آدرس اینترنتی ‌www.etekaf-sk.ir یا به صورت حضوری به مساجد محل اعتکاف در استان مراجعه کنند.

سلم‌آبادی ادامه داد: در خراسان‌جنوبی ۲۵۰ مسجد و در بیرجند ۱۵ مسجد پذیرای معتکفین خواهد بود و برنامه‌های فرهنگی چون تصحیح قرائت نماز، مداحی و حلقه‌های معرفت نیز در ایام اعتکاف برگزار می‌شود.

وی افزود: از ۱۵ مسجد شهرستان بیرجند پنج مسجد شامل مسجد امام حسین(ع)، مسجد توحید، مسجد امام هادی(ع)، مسجد امام صادق(ع) پذیرای معتکفین آقا خواهند بود.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی خراسان‌جنوبی گفت: مساجد مرتضوی، امام حسن عسکری، امام رضا(ع)، صدیقه طاهر(س)، مسجد جواد الائمه، مسجد الحسین جوادیه، مسجد الغدیر، مسجد سید الشهدا(ع)، سجد محمد رسول الله(ص) و مسجد ابوالفضل(ع) ویژه خواهران معتکف است.

سلم آبادی یادآور شد: هزینه ثبت‌نام در اعتکاف ۳۵ هزار تومان است.