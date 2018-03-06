به گزارش خبرنگار مهر، پرفسور توماس اشتونلر ظهر سه شنبه در چهارمین نشست علمی- تخصصی پژوهشهای باستانشناسی معدن چهر آباد در محل ساختمان شماره ۲ استانداری زنجان، افزود: اجرای طرح مطالعاتی و کاوش مشترک با میراث فرهنگ استان زنجان روند مطلوب داشته و به دستاوردهای خوبی در حوزه اکتشاف معدن چهرآباد رسیدیم.
وی با بیان اینکه اعضای تیمی که در معدن چهرآباد فعالیت میکنند کاملاً تخصصهای لازم را دارند، ادامه داد: مرد نمکی شماره ۴ را باید بهعنوان کاملترین مردم نمکی تلقی کرد؛ چرا که میتوان به واسطه آن، تمدن قدیمی و نشانههای این تمدن را بررسی کرد.
سرپرست آلمانی پروژه معدن چهر آباد با اشاره به اینکه کاوش در معدن بسیار سخت بوده و تیم آلمانی اول به دنبال مومیاییها نبود و کاوشهای باستانی شناسی زمانبر و هزینهبر است، ادامه داد: چرم بهدستآمده از این معدن، دستکش بسیار باکیفیت بوده است و بخشی از اجساد دو مومیایی پیداشده از بین رفته است.
اشتونلر به کاوشها در منطقه شمال معدن چهر آباد اشاره کرد و گفت: تونلهای معادن از شمال شرقی به جنوب شرقی کشیده شده و از دوران قاجار، ساسانی، هخامنشی و پهلوی آثاری دیده میشود و پهنه دیگری به شمال غرب انجام شد که آثاری از دوران سلجوقیان بهدستآمده و باید گفت که در معادن چهرآباد چهار تا پنج دوره وجود داشته و دوره هخامنشی و ساسانی در موضوع تکنیک و تهیه مواد بسیار متفاوت هستند.
سرپرست هیئت آلمانی معدن چهر آباد با بیان اینکه کاوش در معدن چهرآباد بسیار سخت، زمانبر و پرهزینه است، ابراز کرد: خوشبختانه اقدامات خوبی در معادن چهر آباد زنجان توسط تیمهای باستانشناسی در حال انجام است.
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