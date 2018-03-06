اعلام اسامی کاندیداهای مسابقه نمایشنامه نویس همایش ملی رادی شناسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد اکبر رادی، هیأت داوران بخش مسابقه نمایشنامه نویسی پنجمین همایش ملی رادیشناسی، محمد رحمانیان، بهزاد صدیقی و رحمت امینی، پس از مطالعه، بررسی و ارزیابی ۱۱۰ نمایشنامه ارسال شده به دبیرخانه این همایش، هشت نمایشنامه را به عنوان کاندیدا انتخاب و معرفی کردند.
اسامی نامزدهای بخش مسابقه نمایشنامه نویسی پنجمین همایش ملی رادی شناسی به شرح ذیل است:
۱- «آپ. آرت. مان.» نوشته سپیده قربانی
۲- «اعتراف ها و دروغ ها» نوشته مهدی میرباقری
۳- «بالستیک زخم» نوشته پیام لاریان
۴- «جهنم روی میز ناهارخوری» نوشته لادن شیرمرد
۵- «خرمگس» نوشته علی عابدی
۶- «شماعی زاده» نوشته رضا بهاروند
۷- «غلامرضا لبخندی» نوشته کهبد تاراج
۸- «یخ کف دست بخار می شود» نوشته ابراهیم پشتکوهی
پنجمین همایش ملی رادی شناسی به دبیری بهزاد صدیقی عصر ۱۶ اسفند در تالار مشاهیر تئاتر ایران در مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.
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