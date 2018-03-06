  1. هنر
  2. تئاتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۱

اعلام اسامی کاندیداهای مسابقه نمایشنامه نویس همایش ملی رادی شناسی

اعلام اسامی کاندیداهای مسابقه نمایشنامه نویس همایش ملی رادی شناسی

هیأت داوران بخش مسابقه‌ نمایشنامه نویسی پنجمین همایش ملی رادی‌ شناسی، اسامی کاندیداهای این بخش را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد اکبر رادی، هیأت داوران بخش مسابقه‌ نمایشنامه نویسی پنجمین همایش ملی رادی‌شناسی، محمد رحمانیان، بهزاد صدیقی و رحمت امینی، پس از مطالعه، بررسی و ارزیابی ۱۱۰ نمایشنامه ارسال شده به دبیرخانه این همایش، هشت نمایشنامه را به عنوان کاندیدا انتخاب و معرفی کردند.

اسامی نامزدهای بخش مسابقه نمایشنامه نویسی پنجمین همایش ملی رادی شناسی به شرح ذیل است:

۱- «آپ. آرت. مان.» نوشته سپیده قربانی

۲- «اعتراف ها و دروغ ها» نوشته مهدی میرباقری

۳- «بالستیک زخم» نوشته پیام لاریان 

۴- «جهنم روی میز ناهارخوری» نوشته لادن شیرمرد

۵- «خرمگس» نوشته علی عابدی

۶- «شماعی زاده» نوشته رضا بهاروند

۷- «غلامرضا لبخندی» نوشته کهبد تاراج

۸- «یخ کف دست بخار می شود» نوشته ابراهیم پشتکوهی

پنجمین همایش ملی رادی­ شناسی به دبیری بهزاد صدیقی عصر ۱۶ اسفند در تالار مشاهیر تئاتر ایران در مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

کد مطلب 4244997
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها