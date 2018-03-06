ضرورت برخورداری از مدیریت استراتژیک در رسیدن به اهداف کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن ابوترابی فرد عضو هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه و امام جمعه موقت تهران در افتتاحیه یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک که امروز در کتابخانه ملی ایران برگزار شد، گفت: بحث تفکر استراتژیک، تفکر و مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، واژه ها و عناوینی هستند که امروزه به طور جدی مورد توجه صاحبنظران خصوصاً مدیران موفق و کارآفرینان موثر در خلق ایده قرار گرفته است.

وی افزود: چند صباحی است که در ایران با این واژه ها، انس پیدا کرده ایم. به طوری که در مجامع علمی و دانشگاهی به صورت جدی به آن پرداخته می شود.

ابوترابی فرد با بیان اینکه در عرصه مدیریت کشور و بنگاه ها تفکر راهبردی و برنامه ریزی های استراتژیک باید مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در قرآن هم به این مقوله تأکید شده است؛ در قرآن انسان به سوی این تفکرات دعوت شده است.

به گفته وی خدا دو تفکر استراتژیک و سطحی و بدون عمق را در این کتاب آسمانی مقایسه کرده است.

وی افزود: گروهی از انسانها هستند که از تفکر استراتژیک محرومند اما عده ای دیگر دارای قدرت اندیشه هستند. گروه اول ظاهر دنیا را می بینند و نمی توانند فراتر از شهوات و ظواهر زودگذر نگاه و اندیشه ای داشته باشند اما گروه دوم افق ها را می بینند.

عضو هیئت عالی حل اختلاف تأکید کرد: کسی که تفکر راهبردی دارد، آینده نگر است. این افراد علاوه بر تفکر صحیح، اراده ای برای رسیدن به ایده خود دارند و در این مسیر تلاش فراوانی می کنند؛ اگر با تفکر استراتژیک می خواهید به افق دست یابید نیازمند اراده هستید زیرا ارزش هر انسان به اراده اوست.

وی با تأکید بر سعی مبتنی بر علم و دانش خاطرنشان کرد: قدم های دانش محور هم نیاز به سعی و تلاش دارد زیرا سعی باید متناسب با هدف گذاری باشد.

ابوترابی فرد با بیان اینکه مدیران ما فاصله شان نجومی است، گفت: تا این فاصله را کم نکنیم، تحولی در کشور رخ نمی دهد.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به پیروزی های چند دهه بعد از انقلاب اظهار داشت: اینها همه ثمره تفکرات استراتژیک است. قدرت دفاعی وسیاسی کشور نتیجه این تفکرات است؛ ما در حال حاضر به تفکر راهبردی در عرصه اقتصادی، فرهنگی، دست یافتیم.