اسامی داوران مسابقات فوتبال جام حذفی (جام خرمشهر) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز جمعه یکم دیماه سالجاری مسابقات جام حذفی باشگاههای کشور(جام خرمشهر) با انجام پنج دیدار آغاز خواهد شد و سایر دیدارهای این مرحله از روز یکشنبه سوم دیماه در شهرهای مختلف کشور پیگیری خواهد شد. اسامی داوران این مرحله از رقابتها به شرح زیر می باشد:

جمعه 1/10/85

* راه آهن تهران - برق تهران (ورزشگاه اکباتان تهران)

داوران: سعید بخشی زاده، جلیل جوان، حمید غمزه و عباس جدیدی

* کوثر تهران - صبا باتری (ورزشگاه شهید شیرودی تهران)

داوران: نوید مظفری، صادق نوری، حسین عباسی و محمدرضا فغانی

* پیکان تهران - نیرو محرکه قزوین (ورزشگاه ایران خودرو تهران)

داوران: علی خراسانی، علی پارسافر، علیرضا فروغی و میثم پورکریمان

* مس کرمان - پتروشیمی تبریز (ورزشگاه سلیمی کیا کرمان)

داوران: احمد صالحی، صفدر احمدی، حسن بوریاباف و علی ارومیه ای

* فولاد خوزستان - سپاهان نوین اصفهان (ورزشگاه تختی اهواز)

داوران: اسماعیل عامری، عبدالرسول استادزاده، علی برتندان و جواد شرفی

یکشنبه 3/10/85

* سایپاتهران - ذوب آهن اردبیل (ورزشگاه شریعتی کرج تهران)

داوران: علی اکبر جهانی، مصطفی فراهانی، کیانوش داودزاده و علی رضا اکرمی

* فولاد مبارکه سپاهان - نوژن مازندران (ورزشگاه نقش جهان اصفهان)

داوران: سعادت باغبان، مجید شمس، سعید زارع و امید سعیدفر

* فجر شهید سپاسی - تربیت یزد (ورزشگاه حافظیه شیراز)

داوران: تورج حق وردی، محمدرضا اسحاقیان، حسین سنجری و علیرضا فرهانی پور

* ملوان انزلی - کیمیا رشد بندر ترکمن (ورزشگاه تختی انزلی)چ

داوران: مختار مهدوی، بهرام کیانی، عباس جعفری و شهریار اختریان

* ابومسلم - صنعت نفت آبادان (ورزشگاه ثامن الائمه مشهد)

داوران: سعید مظفری، بابک داوری، محمدرضا منصوری و محمد لشگری

* داماش ایرانیان - ذوب آهن (ورزشگاه شهید شیرودی تهران)

داوران: رحیم رحیمی مقدم، رسول محبی، مهرداد تقی زادگان و علی آذروند

* استقلال اهواز - صنایع اراک (ورزشگاه تختی اهواز)

داوران: جمشید دانش مهر، محمدرضا خداپرست، حسین قنبری و علی یوسفی

* شموشک - پاس (ورزشگاه شهدای نوشهر)

داوران: محمود رفیعی، جهانگیر حیدری، رامین عرفانیان و رضا عادل

* استقلال تهران - مقاومت بسیج فارس (ورزشگاه حافظیه شیراز)

داوران: یدا... جهانبازی، سهراب ساعی، علیرضا صفا و محمدرضا صلواتی

زمان و مکان دیدارهای باقیمانده تیمهایی که حریفان شان مشخص نشده اند متعاقباً اعلام می شود و این دیدارها به شرح زیر است:

پرسپولیس با برنده تیمهای شهر صنعتی کاوه و هپکو اراک، برق شیراز با برنده سرخپوشان دلوار افزار و شیرین فراز کرمانشاه.