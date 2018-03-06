به گزارش خبرنگار مهر، محمود رضایی صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی ستاد راهیان نور دریایی خلیج فارس اظهار داشت: جزیره مقاوم خارگ همیشه یادآور مقاومت و ایثارگری بوده است.

وی اضافه کرد: رشادت و دلاورمردی‌های فراوانی در این جزیره صورت گرفته است و لحظه‌ای صادرات نفت کشور از این جزیره قطع نشده است. خارگ و خارگی ها همیشه در تاریخ انقلاب اسلامی ایران تاثیرگذار بوده‌اند.

رضایی افزود: با برگزاری جلسات متعدد در جزیره خارگ در حوزه راهیان نور دریایی خوشبختانه هم اکنون در آمادگی کامل برای این میزبانی هستیم، باید مقاومت‌های اهالی شریف جزیره خارگ به نسل جدید انعکاس داده شود.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: باید در حوزه‌های نرم‌افزاری و به‌ویژه تولید نرم‌افزارهای خارگ محور نخبگان فناوری اطلاعات کشور ورود کنند. در این زمینه جاهای خالی وجود دارد که باید حضور پررنگ داشته باشیم.

رضایی خاطر نشان کرد: طبق بررسی های صورت گرفته بیش از چهار هزار نفر در سال جاری و آینده از جزیره خارگ بعنوان میزبان پذیرا باشیم.

