سازمان ملل: پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیا ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، «اندرو گیلمور» معاون دبیر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه با انتقاد شدید از عملکرد ارتش میانمار گفت که پاکسازی قومی مسلمانان روهینگیا در میانمار همچنان ادامه دارد.

به گفته وی نیروهای نظامی میانمار با توسل به «هراس افکنی و قحطی سازمان یافته» تلاش می‌کنند تا مسلمانان را به بنگلادش فراری دهند.

از اواسط تابستان سال گذشته میلادی تا کنون نزدیک به ۷۰۰ هزار روهینگیا به بنگلادش پناه برده‌اند و سازمان ملل این اتفاق را «پاکسازی قومی مسلمانان» خوانده است.

اندرو گیلمور، با انتقاد شدید از عملکرد ارتش میانمار گفت که از یک سو دولت این کشور به جهانیان می‌گوید آماده است تا مسلمانان پناهجو را از بنگلادش به میانمار بازگرداند اما از طرف دیگر نیروهای امنیتی آنها را به خروج از کشور مجبور می‌کنند.

وی همچنین افزود که در این «پاکسازی قومی» ارتش نقش مرکزی و دولت نقش تحریک کننده دارد.

پیشتر «یانگی لی» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر میانمار اعلام کرده بود که عملیات های خشونت‌ آمیز ارتش میانمار علیه مسلمانان میانمار «نشانه‌ هایی از نسل‌کشی دارد».

فرستاده ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر میانمار به خبرنگاران اعلام کرده بود مادامی که دادگاهی بین‌ المللی یا دیوان بین‌المللی کیفری چنین حکمی درباره اقدامات ارتش میانمار ندهد، نمی‌تواند به صورت قطعی اعلام کند که نسل‌ کشی در میانمار روی داده است؛ اما نشانه‌هایی از آن وجود دارد.