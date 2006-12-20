به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تلویزیونی "تابستان آرزوها" به تهیه کنندگی و کارگردانی مرتضی عباسی و مصطفی صفاری به زودی هر روز از ساعت 14:30 از شبکه تهران پخش می شود. داستان سریال درباره فردی به نام صفرآقا است که همراه خانواده اش در مشهد زندگی می کند. او به خاطر نذری که دارد هر سال تابستان تعدادی از اتاق های خانه اش را در اختیار عده آی از زائران امام رضا (ع) قرار می دهد ... "تابستان آرزوها" در 13 قسمت در مرکز خراسان تهیه شده است.

همچنین انیمیشن "جرج کنجکاو" روز پنجشنبه 30 آذرماه و انیمیشن "آنسوی پرچین" روز جمعه اول دی ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می رود. داستان "جرج کنجکاو" درباره جوانی است که برای پیدا کردن مجسمه ارزشمند به جنگل های آفریقا سفر می کند و در آنجا با بچه میمونی شیطون و بازیگوش آشنا می شود.

تیم جانسن، کری کرک پاتریک و یوجین لوی سال 2006 انیمیشن "آنسوی پرچین" را بر مبنای فیلمنامه ای از لن بلوم، لورن کامرون، دیوید هاملتن و کری کرک پاتریک ساختند. این انیمیشن سینمایی محصول آمریکا و زمان آن 83 دقیقه است و در میان صداپیشگان این انیمیشن علاوه بر بروس ویلیس، نیک نولتی و تامس هیدن چرچ یک ایرانی به نام امید جلیلی نیز حضور دارد.

صحنه‌ای از انیمیشن "آنسوی پرچین"

انیمیشن "آنسوی پرچین" حکایت چند حیوان در جنگل است که پس از بلند شدن از خواب زمستانی محیط اطراف خود را پرچین کشیده شده، می یابند. این انیمیشن به مدیریت آرزو آفری با حضور گویندگانی چون مهرداد رئیسی، حامد عزیزی، آرزو آفری، مهدی ثانی خانی، ندا آسمانی، وحید رونقی، محمدرضا علیمردانی و مجید حبیبی برای پخش از تماشاخانه شبکه تهران دوبله شده است.

"شب چله" هم عنوان برنامه ای است که روز پنجشنبه 30 آذرماه به مدت 180 از شبکه تهران پخش می شود. ساختار برنامه به این صورت است که در قهوه‌خانه سنتی آقامصطفی (اکبر رحمتی)، میرزا حبیب (رسول نجفیان) به عنوان مشتری وارد می شود و از او می خواهد موافقت نماید شب چله عده ای از میهمانانش را به آنجا دعوت و مراسم شب چله را آنجا برگزار کند.

میهمانان برنامه امیر تاجیک، ملکه رنجبر، ابراهیم آبادی، رسول کارگشا، شهرام زندی، امین‌اله رشیدی، مهدیه الهی‌ قمشه‌ای و ... هستند که با ورود به قهوه‌خانه برنامه خود را اجرا می کنند. در اجرای هر میهمان آقامصطفی و شاگرد قهوه‌چی (طوفان مهرزادیان) با سخنان نغز و شیرین فضای شادی را در برنامه به وجود می آورند.