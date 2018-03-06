درهای حرم مطهر حضرت مسلم ابن عقیل در آبادان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مکی یازع پیش از ظهر امروز سه شنبه در مراسم رونمایی از درهای حرم مطهر حضرت مسلم ابن عقیل در آبادان عنوان کرد: ساخت درهای این حرم مطهر از دی ماه سال ۹۴ آغاز و در اسفند ماه جاری نیز به اتمام رسید.

رئیس ستاد عتبات عالیات آبادان افزود: هر یک از این درها، دارای سه متر پهنا و پنج متر و ۲۰ سانتی متر طول هستند؛ این دو در از چوب درخت ساج ساخته شده اند و برای ساخت آنها مقداری مس و نقره نیز به کار رفته است.

وی با بیان اینکه حاتم کاری این دو در از سوی هنرمندان شیرازی انجام شده، اظهار کرد: قلم زنی درها توسط استاد کاران اصفهانی، چوبکاری توسط آبادانی ها و مینا کاری آنها نیز توسط هنرمندان اهوازی انجام شد.

رئیس ستاد عتبات عالیات آبادان با اشاره به مشارکت و همراهی آبادانی ها در ساخت این درها تصریح کرد: برای ساخت این دو در مجموع ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شد که به طور کامل این هزینه از سوی مردم آبادان پرداخت شد.

یازع گفت: درهای حرم مطهر حضرت مسلم ابن عقیل از امروز تا جمعه هفته جاری در معرض دید عمومی گذاشته می شود و سپس یکشنبه هفته آینده برای نصب راهی عراق می شوند.