عملیات اجرایی احداث باغ فرهیختگان در دانشگاه آزادکرمانشاه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسب هفته درختکاری، عملیات اجرایی احداث باغ فرهیختگان در دانشگاه آزاد کرمانشاه امروز سه شنبه در محل این دانشگاه آغاز شد.

حبیبی، در این مراسم ضمن تبریک روز درختکاری و تاکید مقام معظم رهبری بر درختکاری گفت: باغ فریختگان با استعداد سه هکتار شامل ۲۰۰ اصله درخت مثمر سیب پاکوتاه و بیش از ۳ هکتار بادام دیم در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه احداث می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، بر احترام به گیاه و حفاظت از منابع طبیعی و فضای سبز تاکید کرد و آن را از ضروریات کنونی برشمرد.