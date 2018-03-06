ایجاد فضاهای عمومی در محلات مشارکت بیشتر مردم را می طلبد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی جاوید صبح سه شنبه در جمع مردم شمال شهر بیرجند با تاکید بر این که در فضاهای مردمی همچون مسجد، باید مشارکت مردم بالا رود، اظهار کرد: در رونق مساجد و اماکن فرهنگی هم باید تلاش شود چون تمام کارها و اقدامات خوب، از مساجد شروع می شود.

وی با بیان اینکه کانون ایجاد انقلاب اسلامی، محرومان هستند، گفت: باید توجه به مسائل و مشکلات آنان در اولویت قرار گیرد.

شهردار بیرجند ادامه داد: ما در هیچ جایی، بخشودگی هزینه پروانه های ساختمانی را جز در ساخت مساجد نداریم و علی رغم وجود مشکلات مالی زیاد در شهرداری بیرجند مساجد ساخته شده، بدون دریافت هزینه پروانه های ساختمانی ساخته شده اند.

جاوید تصریح کرد: قبول داریم که در سطح شهر بیرجند و به ویژه مناطق شمال شهر، مردم با مشکلاتی مواجه هستند ولی آنچه مهم است این است که باید در راستای حل مشکلات همفکری کنیم.

احداث ۲ خانه محله در مهرشهر بیرجند

وی از احداث دو خانه محله در مهرشهر بیرجند خبر داد و عنوان کرد: یک خانه محله توسط شهرداری احداث شده و بحث آسفالت و مباحث عمرانی در خانه محله دنبال نمی شود ولی بقیه مسائل را در خانه محله مورد پیگیری قرار می دهیم.

شهردار بیرجند با اشاره به اینکه توجه به اشتغال یکی از مهمترین مباحثی است که در بحث خانه محله مورد توجه قرار گرفته، ادامه داد: ضمن تشکر از تشکلات مردمی و همچنین موسسات مردم نهاد، دستور داده ایم افرادی که وضعیت مالی خوبی در منطقه شمال شهرندارند به ما معرفی شوند تا در بحث ایجاد خود اشتغالی به نامبردگان کمک کنیم.

تعریض بلوار شعبانیه نیازمند طرح تفصیلی

جاوید همچنین در خصوص تعریض بلوار شعبانیه گفت: این کار نیازمند ایجاد طرح تفصیلی است و امکان تعریض در محدوده مذکور باید بررسی شود.

وی در خصوص تقاضای مردم شمال شهر برای احداث کتابخانه با بیان این که بر اساس قانون نیم درصد عوارض وصولی شهرداری به نهاد کتابخانه ها پرداخت می شود، خاطرنشان کرد: اگر اداره کل کتابخانه ها در جایی برای احداث کتابخانه پیش قدم شود، هم زمین توسط شهرداری به آنان داده می شود و هم عوارض ساختمانی از آنان اخذ نمی شود.

شهردار بیرجند گفت: در حال حاضر دغدغه ما در شرایط فعلی در مهرشهر بیرجند، عوارض نوسازی نبوده بلکه مسئله فاضلاب است که نیازمند توجه جدی است.

شورای شهر پل ارتباطی بین مردم و مسئولان است

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند نیز گفت: در راستای بررسی و حل مشکلات عنوان شده توسط ساکنین مناطق شمال شهر بیرجند، به زودی با استاندار و سایر مقامات استانی خراسان جنوبی دیدار خواهیم داشت .

ابراهیم تقی زاده اظهار کرد: این دومین جلسه ای است که با مردم شمال شهر برگزار می کنیم که اولین جلسه در مهرشهر بیرجند برگزار شده است و تمام خواسته های مطرح شده توسط مردم در این جلسه و جلسات مشابه، در حد توان شهرداری و بعضا وظیفه شهرداری نیست اگر چه خواسته به حق مردم است ولی باید محدودیت ها را نیز در نظر داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند با بیان این که شهرداری به بودجه دولتی وصل نیست، تصریح کرد: شورای شهر پل ارتباطی بین مردم و مسئولان است و آنچه که در توان ما باشد را در راستای حل مشکلات مردم،کوتاهی نخواهیم کرد.

تقی زاده با اشاره به بحث عوارض نوسازی، تصریح کرد: تنها درآمدی که شهرداری دارد همین عوارضی است که از مردم وصول می شود ولی باید به این نکته توجه شود که عوارضی که در منطقه شمال شهر بیرجند از مردم اخذ می شود، یک پانزدهم عوارض جنوب شهر است.

رئیس شورای اسلامی شهر بیرجند گفت: هر چه بتوانیم مشارکت مردمی را افزایش بدهیم، قطعا می توانیم خدمات بهتری را به آنان ارائه کنیم.