به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله معصومی ظهر سه شنبه در مراسم نمادین روز درختکاری در پارک بانوان زنجان، افزود: برای تأمین سلامت در جامعه باید به توسعه فضای سبز توجه شود.

وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز کشور هفت تا ۱۲ مترمربع است، گفت: سرانه فضای سبز شهر زنجان دو مترمربع از نرم کشوری بیشتر است.

شهردار زنجان ابراز کرد: تخریب و بی‌توجهی به افزایش سرانه فضای سبز به‌عنوان ریه‌های تنفسی شهر کیفیت زندگی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بنابراین باید به امر محیط‌زیست توجه شود.

معصومی باید به بهانه‌های مختلف در حفظ و نگهداری محیط زیست کوشا باشیم، افزود: یکی از بهانه‌هایی که در روزهای پایانی سال برای اهتمام به محیط زیست به وجود می‌آید، روز درختکاری است و باید از این فرصت و ظرفیت برای ارتقای فرهنگ عمومی در راستای حفظ منابع طبیعی استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از ضرورت‌های امروز برای حفظ محیط زیست، تداوم ارتباط مردم با این مقوله است، ادامه داد: بی‌شک در هر برهه‌ای که این ارتباط از بین برود، آن روز دچار خسارت‌های مختلف در زمینه‌های متعدد خواهیم شد؛ چرا که در برنامه‌ریزی‌ها باید همواره به نقشی که مردم به عنوان استفاده کنندگان خدمات شهری ایفا می‌کنند، توجه کنیم.

شهردار زنجان با بیان اینکه نباید به افزایش سرانه فضای سبز شهروندان بی‌تفاوت باشیم، اظهار کرد: بی‌تفاوتی به این موضوع باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در کیفیت زندگی شهروندان خواهد شد؛ چرا که معتقدیم فضای سبز شهروندان که امروز میزبان آن برای هر شهروند زنجان ۱۴.۲۹ مترمربع است، به منزله ریه‌های تنفسی شهر است.

معصومی با تاکید بر اینکه همواره باید از کمک مردم در پیشبرد اهداف و برنامه‌ها استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: خوشبختانه به لحاظ سرانه فضای سبز، وضعیت زنجان نسبت به نرم کشوری بهتر است و این بدان معنی است که شهرداری با قاطعیت به دنبال افزایش کیفیت زندگی شهری مردم بوده است.

وی با بیان اینکه بخش مهمی از آب فضای سبز شهر زنجان، آب خام است، افزود: آبیاری فضای سبز ۹۰ درصد با آب خام است و کمتر از ۱۰ درصد آب شرب است که درصدد این هستیم که این میزان را کاهش دهیم.

معصومی لزوم توسعه فضای سبز در شهر زنجان را یادآور شد و افزود: شهرداری بر توسعه عادلانه فضای سبز در مناطق مختلف شهر زنجان تأکید دارد و توجه به توسعه فضای سبز باعث ارتقای سلامتی مردم و محیط‌زیست می‌شود و در سال‌های آینده میزان فضای سبز شهری زنجان افزایش می‌یابد.